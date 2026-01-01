Distribuisci Apache Pinot con installazione in un click.
Datastore OLAP distribuito in tempo reale progettato per analisi in meno di un secondo su dati in streaming e batch su larga scala.
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Cosa puoi costruire con Apache Pinot
Apache Pinot è un datastore OLAP distribuito in tempo reale sviluppato presso LinkedIn e utilizzato in produzione da Uber, Stripe, Walmart, Target e Slack per alimentare analisi rivolte agli utenti su miliardi di eventi. Acquisisce dati da sorgenti di streaming come Kafka e Kinesis, nonché da sorgenti batch come S3 e HDFS, e risponde a query SQL in millisecondi anche con migliaia di utenti concorrenti.
L'auto-hosting di Pinot sul tuo VPS mantiene la latenza delle query, le politiche di conservazione e la configurazione del tenant sotto controllo diretto, senza fatturazione per query o vendor lock-in. Il Controller Pinot include una console web integrata per la gestione dello schema, la configurazione delle tabelle e l'esplorazione SQL ad hoc.
Funzionalità principali di Apache Pinot
Query SQL inferiori al secondo
L'archiviazione colonnare con indici star-tree, invertiti e di intervallo restituisce una latenza di query p99 in millisecondi su miliardi di righe.
Ingestione in tempo reale e batch
I connettori nativi per Kafka, Kinesis, Pulsar, S3, GCS, HDFS e JDBC ti consentono di combinare dati in streaming e storici all'interno di una singola tabella.
Alta concorrenza
Progettato per migliaia di query al secondo da dashboard rivolte all'utente e prodotti di analisi interni senza precalcolo.
Console di query integrata
Il Controller Pinot fornisce un'interfaccia utente web per la navigazione delle tabelle, l'esecuzione di SQL ad hoc e la gestione di schemi, segmenti e tenant.
Upsert e deduplica le tabelle
Le operazioni di upsert con chiave primaria e gli aggiornamenti parziali rendono Pinot adatto per la cattura dei dati modificati e i flussi di eventi mutabili, non solo per i log di sola aggiunta.
Perché eseguire Apache Pinot su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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