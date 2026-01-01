Apache Pinot è un datastore OLAP distribuito in tempo reale sviluppato presso LinkedIn e utilizzato in produzione da Uber, Stripe, Walmart, Target e Slack per alimentare analisi rivolte agli utenti su miliardi di eventi. Acquisisce dati da sorgenti di streaming come Kafka e Kinesis, nonché da sorgenti batch come S3 e HDFS, e risponde a query SQL in millisecondi anche con migliaia di utenti concorrenti.

L'auto-hosting di Pinot sul tuo VPS mantiene la latenza delle query, le politiche di conservazione e la configurazione del tenant sotto controllo diretto, senza fatturazione per query o vendor lock-in. Il Controller Pinot include una console web integrata per la gestione dello schema, la configurazione delle tabelle e l'esplorazione SQL ad hoc.