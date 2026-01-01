Distribuisci Rotki con 1 click.
Tracker di portafoglio crypto open-source che elabora tutti i dati localmente, mantenendo le tue informazioni finanziarie completamente private.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Rotki
Rotki è uno strumento open source per il monitoraggio del portfolio, l'analisi e la rendicontazione fiscale, costruito attorno a un unico principio: i tuoi dati finanziari non lasciano mai la tua macchina. A differenza delle app di portfolio centralizzate che aggregano le partecipazioni su exchange e wallet sui loro server, Rotki funziona localmente ed elabora tutto sul tuo VPS — nessun account, nessuna condivisione di dati, nessun rischio di violazione.
Si connette a Binance, Coinbase, Kraken e decine di altri exchange tramite chiavi API di sola lettura, traccia i wallet Ethereum e Bitcoin e monitora le posizioni DeFi in protocolli come Aave e Uniswap. Il self-hosting ti offre accesso persistente da qualsiasi dispositivo senza esporre chiavi API sensibili a terze parti.
Funzionalità principali di Rotki
Trattamento dati locale
Tutti i dati del portfolio vengono elaborati sul tuo server — nulla viene inviato a servizi esterni, eliminando il rischio di violazioni dei dati finanziari.
Tracciamento multi-scambio
Si connette a Binance, Coinbase, Kraken e molti altri exchange tramite chiavi API di sola lettura per una visualizzazione unificata del portafoglio.
Supporto protocollo DeFi
Rileva automaticamente le posizioni in Aave, Compound, Uniswap, MakerDAO e altri protocolli DeFi, inclusi rendimenti e ricompense.
Generazione Report Fiscale
Genera report dettagliati di operazioni, redditi ed eventi imponibili, formattati per contabili o per l'importazione in software fiscali.
Monitoraggio Blockchain
Traccia gli indirizzi Ethereum con tutti i token ERC-20, gli indirizzi Bitcoin e i possedimenti NFT con valutazione in tempo reale.
Perché eseguire Rotki su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.