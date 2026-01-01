Rotki è uno strumento open source per il monitoraggio del portfolio, l'analisi e la rendicontazione fiscale, costruito attorno a un unico principio: i tuoi dati finanziari non lasciano mai la tua macchina. A differenza delle app di portfolio centralizzate che aggregano le partecipazioni su exchange e wallet sui loro server, Rotki funziona localmente ed elabora tutto sul tuo VPS — nessun account, nessuna condivisione di dati, nessun rischio di violazione.

Si connette a Binance, Coinbase, Kraken e decine di altri exchange tramite chiavi API di sola lettura, traccia i wallet Ethereum e Bitcoin e monitora le posizioni DeFi in protocolli come Aave e Uniswap. Il self-hosting ti offre accesso persistente da qualsiasi dispositivo senza esporre chiavi API sensibili a terze parti.