ClassroomIO è un sistema di gestione dell'apprendimento completamente open source, costruito per le aziende che necessitano di gestire formazione sulla conformità, accademie di formazione clienti e programmi di certificazione partner da un'unica piattaforma. Include corsi illimitati, lezioni, esercizi, spazi di lavoro multi-organizzazione, certificati personalizzati e un AI course builder che redige schemi e contenuti delle lezioni per te.

L'auto-hosting di ClassroomIO sul tuo VPS mantiene i registri degli studenti, gli ID dei certificati e i dati di audit della formazione sotto il tuo controllo — nessuna tariffa per posto, nessun blocco del fornitore e nessuna terza parte tra la tua organizzazione e i suoi dati di formazione. Lo stack include Postgres, Redis e storage di oggetti compatibile con S3, quindi l'intero LMS funziona senza servizi esterni.