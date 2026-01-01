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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più

Docker manager
Accesso rapido ai registri dei container
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Processori AMD EPYC
Archiviazione SSD NVMe
Velocità di rete di 1 Gbps
API pubblica
Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con ClassroomIO

ClassroomIO è un sistema di gestione dell'apprendimento completamente open source, costruito per le aziende che necessitano di gestire formazione sulla conformità, accademie di formazione clienti e programmi di certificazione partner da un'unica piattaforma. Include corsi illimitati, lezioni, esercizi, spazi di lavoro multi-organizzazione, certificati personalizzati e un AI course builder che redige schemi e contenuti delle lezioni per te.

L'auto-hosting di ClassroomIO sul tuo VPS mantiene i registri degli studenti, gli ID dei certificati e i dati di audit della formazione sotto il tuo controllo — nessuna tariffa per posto, nessun blocco del fornitore e nessuna terza parte tra la tua organizzazione e i suoi dati di formazione. Lo stack include Postgres, Redis e storage di oggetti compatibile con S3, quindi l'intero LMS funziona senza servizi esterni.

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Cosa puoi costruire con {name}

Funzionalità principali di ClassroomIO

Formazione sulla conformità

Monitora scadenze, rinnovi, periodi di grazia e deroghe con certificati brandizzati e ID personalizzati per programmi di formazione regolamentati.

AI Course Builder

Genera schemi di corsi, contenuti delle lezioni e compiti utilizzando Gemini, GPT-4o o Claude — quindi perfeziona l'output nell'editor.

Tutor di lezioni AI

L'assistente AI in-lezione risponde alle domande degli studenti sulla pagina, basandosi sul materiale didattico circostante.

Programmi e Coorti

Raggruppa i corsi in programmi con obiettivi, pianificazione delle coorti, gestione del team e monitoraggio condiviso dei progressi.

Spazi di lavoro multi-organizzativi

Gestisci organizzazioni separate con il proprio branding, domini personalizzati e insegnanti da una singola istanza di ClassroomIO.

REST API e Webhooks

Iscrivi gli utenti, attiva automazioni e ricevi eventi come certificate.issued o enrollment.completed per integrare ClassroomIO nel tuo stack.

Perché eseguire ClassroomIO su Hostinger

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Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

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Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.

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Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.

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Posizione del server consigliata:

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀

Noel
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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.

Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
Sylvain

Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

Herriman
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Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.

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