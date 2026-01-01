Distribuisci OneDev con 1 click.
Piattaforma DevOps self-hosted completa con hosting Git, pipeline CI/CD, board Kanban e un registro di pacchetti.
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Cosa puoi costruire con OneDev
OneDev Ã¨ una piattaforma DevOps self-hosted completa che integra hosting Git, automazione CI/CD, tracciamento dei problemi, board Kanban e un registro di pacchetti in un'unica applicazione. Il suo builder di pipeline visuale e le funzionalitÃ di code intelligence lo rendono accessibile agli sviluppatori senza una profonda esperienza DevOps, mentre il linguaggio di query avanzato offre agli utenti esperti un controllo preciso su build, problemi e commit.
Ospitare OneDev sul tuo VPS significa sviluppatori illimitati a un costo fisso dell'infrastruttura, con la piena proprietÃ del tuo codice sorgente e degli artefatti di build. Questo template include PostgreSQL per un'archiviazione dati affidabile e l'accesso al socket Docker in modo che OneDev possa eseguire job CI/CD direttamente sul tuo server.
FunzionalitÃ principali di OneDev
Git Hosting e Revisione del codice
Server Git completo con visualizzazione avanzata delle differenze, protezione dei branch e controlli della strategia di unione per una revisione del codice strutturata.
Costruttore CI/CD visuale
Crea e visualizza pipeline senza scrivere YAML da zero â€” passaggi trascina e rilascia con esportazione YAML completa per il controllo di versione.
Kanban e Tracciamento delle problematiche
Schede Kanban e un sistema di tracciamento dei problemi integrati con campi personalizzati e un linguaggio di query avanzato per un filtraggio preciso.
Registro pacchetti
Ospita immagini Docker e altri artefatti di build nel registro integrato insieme al tuo codice e alle tue pipeline.
Intelligenza del codice
La navigazione dei simboli e la ricerca semantica del codice aiutano gli sviluppatori a comprendere piÃ¹ velocemente basi di codice sconosciute.
PerchÃ© eseguire OneDev su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .