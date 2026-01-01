Distribuisci FreeScout con un click.
Sistema leggero di help desk e casella di posta condivisa open source per un supporto clienti professionale senza costi per agente.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con FreeScout
FreeScout Ã¨ una piattaforma di help desk e casella di posta condivisa gratuita e open source, costruita con PHP e Laravel, progettata come alternativa self-hosted a Help Scout e Zendesk. Offre un'interfaccia di supporto familiare e professionale con supporto multi-casella di posta, rilevamento delle collisioni, risposte predefinite e automazione del flusso di lavoro â€” tutto ciÃ² di cui un team ha bisogno per gestire le richieste dei clienti in modo efficiente senza pagare costi di abbonamento per agente.
Distribuire FreeScout sul tuo VPS con MariaDB ti offre piena sovranitÃ dei dati su ogni conversazione con i clienti, agenti e caselle di posta illimitati, e la libertÃ di estendere le funzionalitÃ tramite il sistema di moduli. Non ci sono prezzi per agente, nessun limite di conversazione e nessun rischio che un fornitore aumenti i costi o interrompa il servizio.
FunzionalitÃ principali di FreeScout
Posta in arrivo condivisa
PiÃ¹ agenti collaborano sulla stessa casella di posta con rilevamento delle collisioni che impedisce risposte duplicate allo stesso cliente.
Automazione del flusso di lavoro
Automatizza le azioni ripetitive con regole personalizzate â€” assegna automaticamente i ticket, invia risposte predefinite e attiva le notifiche in base alle condizioni.
Supporto per piÃ¹ caselle di posta
Gestisci caselle di posta separate per diversi dipartimenti, marchi o prodotti da una singola installazione di FreeScout.
Risposte salvate
Crea una libreria di modelli di risposta per domande comuni in modo che gli agenti possano rispondere in modo accurato e coerente in pochi secondi.
Sistema Modulo
Estendi le funzionalitÃ con i moduli della community per la chat dal vivo, i sondaggi di soddisfazione, la base di conoscenza e le integrazioni di terze parti.
PerchÃ© eseguire FreeScout su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Una soluzione di sicurezza affidabile
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .