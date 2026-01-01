FreeScout Ã¨ una piattaforma di help desk e casella di posta condivisa gratuita e open source, costruita con PHP e Laravel, progettata come alternativa self-hosted a Help Scout e Zendesk. Offre un'interfaccia di supporto familiare e professionale con supporto multi-casella di posta, rilevamento delle collisioni, risposte predefinite e automazione del flusso di lavoro â€” tutto ciÃ² di cui un team ha bisogno per gestire le richieste dei clienti in modo efficiente senza pagare costi di abbonamento per agente.

Distribuire FreeScout sul tuo VPS con MariaDB ti offre piena sovranitÃ dei dati su ogni conversazione con i clienti, agenti e caselle di posta illimitati, e la libertÃ di estendere le funzionalitÃ tramite il sistema di moduli. Non ci sono prezzi per agente, nessun limite di conversazione e nessun rischio che un fornitore aumenti i costi o interrompa il servizio.