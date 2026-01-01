Deploy Planka in one click installation.
Open-source Trello alternative with real-time kanban boards for team project management.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Planka
Planka Ã¨ un'applicazione gratuita e open source per bacheche Kanban, creata per gruppi di lavoro che necessitano di un'alternativa semplice e self-hosted a Trello. Con aggiornamenti in tempo reale, gestione delle schede tramite drag-and-drop e un'interfaccia pulita, Planka aiuta i team a organizzare progetti, tenere traccia delle attivitÃ e collaborare senza fare affidamento su piattaforme SaaS proprietarie o pagare quote di abbonamento per utente.
Il self-hosting di Planka sul tuo VPS mantiene tutti i dati del progetto, gli allegati e le comunicazioni del team sotto il tuo controllo. Questa implementazione include PostgreSQL per un'archiviazione dati affidabile e l'integrazione con Traefik per un accesso HTTPS sicuro. Un account amministratore viene creato automaticamente al primo avvio con le credenziali che configuri durante l'implementazione.
FunzionalitÃ principali di Planka
Schede kanban in tempo reale
Le modifiche appaiono istantaneamente per tutti i membri del team con aggiornamenti in tempo reale alimentati da connessioni WebSocket.
Drag-and-drop cards
Sposta le attivitÃ tra le liste e riordina le prioritÃ con interazioni intuitive di drag and drop.
File attachments
Allega file e immagini direttamente alle schede per mantenere le risorse del progetto organizzate insieme alle attivitÃ .
Commenti sull'attivitÃ
Discuti le attivitÃ con i membri del team tramite i commenti sulle schede con notifiche in tempo reale.
Labels and due dates
Categorizza le schede con etichette colorate e imposta le date di scadenza per tenere traccia delle scadenze tra i progetti.
Bacheche multi-progetto
Organizza il lavoro su piÃ¹ progetti con bacheche separate, ognuna con le proprie liste e membri.
PerchÃ© eseguire Planka su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .