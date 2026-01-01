Distribuisci Tracktor con 1 click.
Piattaforma open source di tracciamento veicoli e gestione flotte per monitorare i tuoi veicoli e beni in un unico luogo.
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Cosa puoi costruire con Tracktor
Tracktor Ã¨ un'applicazione web open-source per il tracciamento dei veicoli e la gestione della flotta, progettata per offrire a privati e piccole imprese piena visibilitÃ sui loro veicoli e beni. Fornisce una dashboard pulita e self-hosted per registrare viaggi, gestire veicoli e monitorare l'attivitÃ della flotta â€” senza costi di abbonamento o condivisione di dati con terze parti.
Basato su uno stack Node.js leggero con archiviazione SQLite, Tracktor Ã¨ facile da implementare e richiede risorse minime. I dati della tua flotta rimangono sul tuo server, offrendoti il controllo completo su accesso, privacy e conservazione. Ai visitatori per la prima volta viene richiesto di registrare un account amministratore, rendendo la configurazione iniziale fluida.
FunzionalitÃ principali di Tracktor
Gestione veicoli
Aggiungi e organizza la tua intera flotta in un unico posto, monitorando ogni veicolo con il suo profilo, i dettagli e la cronologia delle attivitÃ .
Registrazione viaggio
Registra i viaggi con punti di inizio e fine, distanze e timestamp per costruire una cronologia accurata dell'utilizzo del veicolo e dei percorsi.
Privacy self-hosted
Tutti i dati della flotta sono archiviati sul tuo server â€” nessun servizio di tracciamento di terze parti, nessun costo di abbonamento e nessun vincolo con il fornitore.
Archiviazione SQLite leggera
Utilizza SQLite per l'archiviazione persistente, mantenendo la distribuzione semplice ed efficiente in termini di risorse senza richiedere un server di database separato.
Autenticazione utente
L'autenticazione integrata protegge l'accesso ai dati della tua flotta, con la registrazione al primo accesso che rende la configurazione iniziale semplice.
PerchÃ© eseguire Tracktor su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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