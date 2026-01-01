Tracktor Ã¨ un'applicazione web open-source per il tracciamento dei veicoli e la gestione della flotta, progettata per offrire a privati e piccole imprese piena visibilitÃ sui loro veicoli e beni. Fornisce una dashboard pulita e self-hosted per registrare viaggi, gestire veicoli e monitorare l'attivitÃ della flotta â€” senza costi di abbonamento o condivisione di dati con terze parti.

Basato su uno stack Node.js leggero con archiviazione SQLite, Tracktor Ã¨ facile da implementare e richiede risorse minime. I dati della tua flotta rimangono sul tuo server, offrendoti il controllo completo su accesso, privacy e conservazione. Ai visitatori per la prima volta viene richiesto di registrare un account amministratore, rendendo la configurazione iniziale fluida.