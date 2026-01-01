Distribuisci OpenProject con installazione in un click.
Piattaforma di gestione progetti open-source che copre il tracciamento delle attività, la pianificazione Gantt, le bacheche Agile e il tracciamento del tempo in un'unica applicazione self-hosted.
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Cosa puoi costruire con OpenProject
OpenProject è una piattaforma di gestione progetti open source che offre ai team un'alternativa self-hosted a Jira, Asana e Basecamp. Copre l'intero ciclo di vita del progetto — dal tracciamento delle attività e dei bug alla pianificazione della timeline di Gantt, alle bacheche Agile (Scrum e Kanban) e al monitoraggio del tempo integrato — in un'unica applicazione. A differenza degli strumenti SaaS, l'auto-hosting mantiene tutti i dati del progetto, le timeline e la comunicazione del team all'interno della tua infrastruttura.
I team di sviluppo software, ingegneria, governo e organizzazioni edili utilizzano OpenProject per gestire progetti complessi e multi-team con rigorosi requisiti di sovranità dei dati. Questo template distribuisce OpenProject con servizi web dedicati, worker in background e PostgreSQL, seguendo l'architettura di produzione raccomandata.
Funzionalità principali di OpenProject
Tracciamento del pacchetto di lavoro
Crea e gestisci attività, bug, storie utente e traguardi con ricchi metadati, gerarchie e relazioni tra gli elementi.
Pianificazione della cronologia Gantt
Pianifica il lavoro nel tempo con diagrammi di Gantt interattivi, dipendenze e il monitoraggio delle tappe fondamentali per progetti multifase.
Bacheche Agile
Esegui sprint Scrum o flussi di lavoro Kanban con bacheche drag-and-drop, gestione del backlog e monitoraggio della velocità.
Monitoraggio del tempo e dei costi
Registra il tempo per i pacchetti di lavoro, imposta i budget e genera report sui costi per mantenere i progetti in programma e nel rispetto del budget.
Integrazione GitHub e GitLab
Collega le pull request e i commit direttamente ai pacchetti di lavoro, offrendo a sviluppatori e project manager una visione unificata dei progressi.
Perché eseguire OpenProject su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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