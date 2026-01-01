OpenProject è una piattaforma di gestione progetti open source che offre ai team un'alternativa self-hosted a Jira, Asana e Basecamp. Copre l'intero ciclo di vita del progetto — dal tracciamento delle attività e dei bug alla pianificazione della timeline di Gantt, alle bacheche Agile (Scrum e Kanban) e al monitoraggio del tempo integrato — in un'unica applicazione. A differenza degli strumenti SaaS, l'auto-hosting mantiene tutti i dati del progetto, le timeline e la comunicazione del team all'interno della tua infrastruttura.

I team di sviluppo software, ingegneria, governo e organizzazioni edili utilizzano OpenProject per gestire progetti complessi e multi-team con rigorosi requisiti di sovranità dei dati. Questo template distribuisce OpenProject con servizi web dedicati, worker in background e PostgreSQL, seguendo l'architettura di produzione raccomandata.