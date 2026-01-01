Reiverr Ã¨ un front-end open source che combina la scoperta, la richiesta e la riproduzione di contenuti multimediali in un'unica interfaccia ottimizzata per la TV. Invece di passare da Jellyfin, TMDB, Sonarr e Radarr, gli utenti possono sfogliare i titoli di tendenza, ottenere raccomandazioni personalizzate, richiedere contenuti mancanti e riprodurre ciÃ² che Ã¨ giÃ nella loro libreria â€” tutto da un'unica app ottimizzata per telecomandi e interfacce a 10 piedi.

Ospitare Reiverr in autonomia sul tuo VPS mantiene ogni chiave API connessa, la cronologia di visualizzazione e il registro delle richieste sotto il tuo controllo. L'architettura basata su plugin ti consente di aggiungere nuove fonti di streaming senza modificare il core, e lo stesso backend puÃ² alimentare sia la web app che una build nativa sulle smart TV Samsung Tizen.