Distribuisci Reiverr con 1 click.
Interfaccia unificata e ottimizzata per la TV per Jellyfin, TMDB, Sonarr e Radarr che sostituisce la scoperta in stile Overseerr.
Scegli un piano VPS per Reiverr
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Reiverr
Reiverr Ã¨ un front-end open source che combina la scoperta, la richiesta e la riproduzione di contenuti multimediali in un'unica interfaccia ottimizzata per la TV. Invece di passare da Jellyfin, TMDB, Sonarr e Radarr, gli utenti possono sfogliare i titoli di tendenza, ottenere raccomandazioni personalizzate, richiedere contenuti mancanti e riprodurre ciÃ² che Ã¨ giÃ nella loro libreria â€” tutto da un'unica app ottimizzata per telecomandi e interfacce a 10 piedi.
Ospitare Reiverr in autonomia sul tuo VPS mantiene ogni chiave API connessa, la cronologia di visualizzazione e il registro delle richieste sotto il tuo controllo. L'architettura basata su plugin ti consente di aggiungere nuove fonti di streaming senza modificare il core, e lo stesso backend puÃ² alimentare sia la web app che una build nativa sulle smart TV Samsung Tizen.
FunzionalitÃ principali di Reiverr
TMDB Scoperta
Sfoglia film e serie TV di tendenza, raccomandazioni personalizzate, cast, valutazioni e trailer forniti da The Movie Database.
Jellyfin riproduzione
Trasmetti contenuti che sono giÃ nella tua libreria Jellyfin direttamente all'interno di Reiverr senza cambiare app o sessioni.
Richieste Sonarr e Radarr
Invia i titoli mancanti direttamente a Sonarr o Radarr per il download automatico e l'importazione nella libreria senza aprire nessuna delle due interfacce utente.
Interfaccia TV-First
Navigazione ottimizzata per il telecomando, tipografia grande ed evidenziazione del focus, progettate da zero per smart TV e decoder.
Architettura dei Plugin
Trascina plugin di riproduzione o sorgente aggiuntivi nella cartella dei plugin montata per estendere Reiverr senza ricostruire l'immagine.
Tizen Smart TV Build
Associa il backend ospitato con la build ufficiale di Tizen per installare Reiverr come app nativa sulle smart TV Samsung.
PerchÃ© eseguire Reiverr su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .