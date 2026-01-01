tinyMediaManager Ã¨ un gestore multimediale auto-ospitato che organizza le tue collezioni di film e serie TV recuperando metadati ricchi, illustrazioni e valutazioni da TheMovieDB, TheTVDB e Fanart.tv. Rinomina i file secondo modelli configurabili, genera file NFO compatibili con Kodi, Emby, Jellyfin, Plex e MediaPortal e gestisce automaticamente strutture complesse multi-disco e multi-episodio.

Distribuito come ambiente desktop grafico accessibile tramite noVNC, funziona interamente nel tuo browser sulla porta 4000 senza alcun software client. L'auto-hosting sul tuo VPS significa che la tua intera libreria multimediale puÃ² essere organizzata e mantenuta da remoto, con tutti i metadati archiviati localmente sotto il tuo controllo.