Distribuisci tinyMediaManager con installazione in un click.
Gestore multimediale multipiattaforma per organizzare film e serie TV, recuperare metadati e generare file NFO per i media center.
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Cosa puoi costruire con tinyMediaManager
tinyMediaManager Ã¨ un gestore multimediale auto-ospitato che organizza le tue collezioni di film e serie TV recuperando metadati ricchi, illustrazioni e valutazioni da TheMovieDB, TheTVDB e Fanart.tv. Rinomina i file secondo modelli configurabili, genera file NFO compatibili con Kodi, Emby, Jellyfin, Plex e MediaPortal e gestisce automaticamente strutture complesse multi-disco e multi-episodio.
Distribuito come ambiente desktop grafico accessibile tramite noVNC, funziona interamente nel tuo browser sulla porta 4000 senza alcun software client. L'auto-hosting sul tuo VPS significa che la tua intera libreria multimediale puÃ² essere organizzata e mantenuta da remoto, con tutti i metadati archiviati localmente sotto il tuo controllo.
FunzionalitÃ principali di tinyMediaManager
Recupero metadati
Recupera metadati ricchi, illustrazioni, trailer e valutazioni da TheMovieDB, TheTVDB e Fanart.tv per film e serie TV.
Generazione di file NFO
Crea file NFO nel formato previsto da Kodi, Emby, Jellyfin, Plex e MediaPortal, mantenendo il tuo media center sempre sincronizzato.
Rinomina file automatica
Rinomina e riorganizza i tuoi file multimediali e le cartelle secondo modelli completamente configurabili basati su metadati recuperati.
Assistenza Serie TV
Rileva e organizza strutture multi-stagione e multi-episodio, inclusi speciali, episodi divisi e convenzioni di denominazione alternative.
Desktop basato su browser
Funziona come un ambiente desktop completo accessibile tramite noVNC in qualsiasi browser â€” non Ã¨ richiesto alcun client VNC o installazione locale.
PerchÃ© eseguire tinyMediaManager su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .