Distribuisci MQTTX con un click.
Client MQTT 5.0 basato su browser per il debug di broker e il test di connessioni IoT WebSocket senza installazioni locali.
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Cosa puoi costruire con MQTTX
MQTTX Web Ã¨ un client MQTT 5.0 open-source di EMQX che funziona interamente nel browser, consentendo agli ingegneri di connettersi a qualsiasi broker MQTT tramite WebSocket per ispezionare argomenti, pubblicare payload e convalidare i flussi di messaggi IoT in pochi secondi. A differenza dell'edizione desktop, MQTTX Web non richiede installazione â€” l'apertura dell'URL distribuito Ã¨ tutto ciÃ² di cui i team hanno bisogno per iniziare a eseguire il debug dei broker da qualsiasi laptop o tablet.
L'auto-hosting di MQTTX Web sul tuo VPS mette a disposizione un client WebSocket privato e sempre disponibile a un URL controllato dal tuo team, senza che endpoint ospitati da terze parti registrino le tue credenziali del broker e senza dipendenza dall'istanza pubblica emqx.io. I profili di connessione sono memorizzati localmente in ogni browser, quindi la distribuzione stessa Ã¨ stateless e facile da aggiornare.
FunzionalitÃ principali di MQTTX
Supporto completo a MQTT 5.0
Testa ogni funzionalitÃ di MQTT 5.0, incluse proprietÃ , codici motivo, sottoscrizioni condivise e pattern di richiesta-risposta, su qualsiasi broker conforme.
ConnettivitÃ WebSocket
Connettiti ai broker MQTT tramite WS e WSS direttamente dal browser, ideale per la convalida di gateway IoT e client web che si basano sul trasporto WebSocket.
Spazio di lavoro multi-broker
Salva e passa da un profilo di connessione all'altro per broker di produzione, di staging e locali senza lasciare la scheda o riconfigurare le credenziali ogni volta.
Pubblicazione e sottoscrizione di argomenti
Iscriviti a topic wildcard, pubblica payload JSON, in testo semplice o Base64, e ispeziona la cronologia dei messaggi con metadati QoS, retained e timestamp.
Accesso senza installazione
Condividi l'URL distribuito con il tuo team per dare a ogni ingegnere un client MQTT senza distribuire binari desktop o gestire le versioni dei pacchetti.
Archiviazione dati lato client
Le impostazioni di connessione e la cronologia dei messaggi rimangono nel browser tramite localStorage, quindi il server non detiene credenziali di broker e rimane stateless durante gli aggiornamenti.
PerchÃ© eseguire MQTTX su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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