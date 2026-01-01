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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹

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Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con MQTTX

MQTTX Web Ã¨ un client MQTT 5.0 open-source di EMQX che funziona interamente nel browser, consentendo agli ingegneri di connettersi a qualsiasi broker MQTT tramite WebSocket per ispezionare argomenti, pubblicare payload e convalidare i flussi di messaggi IoT in pochi secondi. A differenza dell'edizione desktop, MQTTX Web non richiede installazione â€” l'apertura dell'URL distribuito Ã¨ tutto ciÃ² di cui i team hanno bisogno per iniziare a eseguire il debug dei broker da qualsiasi laptop o tablet.

L'auto-hosting di MQTTX Web sul tuo VPS mette a disposizione un client WebSocket privato e sempre disponibile a un URL controllato dal tuo team, senza che endpoint ospitati da terze parti registrino le tue credenziali del broker e senza dipendenza dall'istanza pubblica emqx.io. I profili di connessione sono memorizzati localmente in ogni browser, quindi la distribuzione stessa Ã¨ stateless e facile da aggiornare.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di MQTTX

Supporto completo a MQTT 5.0

Testa ogni funzionalitÃ  di MQTT 5.0, incluse proprietÃ , codici motivo, sottoscrizioni condivise e pattern di richiesta-risposta, su qualsiasi broker conforme.

ConnettivitÃ  WebSocket

Connettiti ai broker MQTT tramite WS e WSS direttamente dal browser, ideale per la convalida di gateway IoT e client web che si basano sul trasporto WebSocket.

Spazio di lavoro multi-broker

Salva e passa da un profilo di connessione all'altro per broker di produzione, di staging e locali senza lasciare la scheda o riconfigurare le credenziali ogni volta.

Pubblicazione e sottoscrizione di argomenti

Iscriviti a topic wildcard, pubblica payload JSON, in testo semplice o Base64, e ispeziona la cronologia dei messaggi con metadati QoS, retained e timestamp.

Accesso senza installazione

Condividi l'URL distribuito con il tuo team per dare a ogni ingegnere un client MQTT senza distribuire binari desktop o gestire le versioni dei pacchetti.

Archiviazione dati lato client

Le impostazioni di connessione e la cronologia dei messaggi rimangono nel browser tramite localStorage, quindi il server non detiene credenziali di broker e rimane stateless durante gli aggiornamenti.

PerchÃ© eseguire MQTTX su Hostinger

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Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ  assoluta.

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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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