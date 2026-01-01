Rallly Ã¨ uno strumento open-source per la pianificazione e i sondaggi di gruppo, rispettoso della privacy, progettato per sostituire Doodle e app SaaS simili. Gli organizzatori creano un sondaggio con opzioni di data/ora proposte, condividono un link e i partecipanti scelgono le fasce orarie che preferiscono â€” nessun account richiesto per i partecipanti. La dashboard dell'organizzatore evidenzia quindi le fasce orarie piÃ¹ popolari, rendendo facile confermare l'orario finale.

L'auto-hosting di Rallly sul tuo VPS mantiene le email dei partecipanti, i dati delle risposte e gli argomenti delle riunioni su un'infrastruttura che controlli tu, anzichÃ© su un servizio di pianificazione di terze parti. La piattaforma supporta fusi orari multipli, opzioni bloccate, branding personalizzato e autenticazione tramite magic link via email per gli organizzatori, e l'intera architettura funziona su un singolo container Next.js piÃ¹ PostgreSQL â€” abbastanza piccola per uso personale, abbastanza robusta per un piccolo team o club.