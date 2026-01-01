Distribuisci Rallly con installazione in un click.
Strumento di pianificazione self-hosted per scegliere in modo collaborativo la data e l'ora migliori tra gruppi, team e fusi orari.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Rallly
Rallly Ã¨ uno strumento open-source per la pianificazione e i sondaggi di gruppo, rispettoso della privacy, progettato per sostituire Doodle e app SaaS simili. Gli organizzatori creano un sondaggio con opzioni di data/ora proposte, condividono un link e i partecipanti scelgono le fasce orarie che preferiscono â€” nessun account richiesto per i partecipanti. La dashboard dell'organizzatore evidenzia quindi le fasce orarie piÃ¹ popolari, rendendo facile confermare l'orario finale.
L'auto-hosting di Rallly sul tuo VPS mantiene le email dei partecipanti, i dati delle risposte e gli argomenti delle riunioni su un'infrastruttura che controlli tu, anzichÃ© su un servizio di pianificazione di terze parti. La piattaforma supporta fusi orari multipli, opzioni bloccate, branding personalizzato e autenticazione tramite magic link via email per gli organizzatori, e l'intera architettura funziona su un singolo container Next.js piÃ¹ PostgreSQL â€” abbastanza piccola per uso personale, abbastanza robusta per un piccolo team o club.
FunzionalitÃ principali di Rallly
Sondaggi sulle date di gruppo
Proponi diverse opzioni di data e ora, raccogli la disponibilitÃ dagli invitati e individua la fascia oraria migliore â€” sondaggi in stile Doodle senza costi per sondaggio.
Sensibile al fuso orario
Visualizza ogni opzione nel fuso orario locale di ogni intervistato automaticamente, in modo che i team distribuiti scelgano gli orari senza calcoli mentali.
Risposte senza account
Gli invitati votano con un nome e un'email facoltativa â€” nessuna registrazione, nessuna password, nessun attrito â€” mentre gli organizzatori mantengono gli account per la gestione dei sondaggi.
Accesso con magic-link
Gli organizzatori accedono tramite link magici inviati via email invece che con le password, mantenendo ridotta la superficie delle credenziali senza sacrificare la comoditÃ .
Opzioni bloccate e nascoste
Blocca un'opzione scelta per bloccare le risposte, o nascondi le opzioni dopo la chiusura delle votazioni â€” utile per confermare la scelta finale senza ulteriori modifiche.
Branding personalizzato
Imposta il tuo nome del sito, logo e tema in modo che i sondaggi sembrino parte della tua organizzazione piuttosto che una pagina di destinazione SaaS generica.
PerchÃ© eseguire Rallly su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .