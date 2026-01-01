Distribuisci Stump con installazione in un click.
Server di fumetti, manga ed ebook auto-ospitato con supporto OPDS, sincronizzazione e-reader e un lettore web integrato.
Scegli un piano VPS per Stump
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Stump
Stump Ã¨ un server multimediale veloce e open-source per fumetti, manga ed ebook, costruito in Rust. Organizza le tue librerie EPUB, PDF, CBZ e CBR in un'interfaccia web navigabile con un lettore integrato, ed espone un catalogo OPDS in modo che qualsiasi e-reader o app compatibile possa trasmettere in streaming la tua collezione direttamente. La sincronizzazione di Kobo e KoReader mantiene i progressi di lettura sincronizzati tra i dispositivi senza bisogno di segnalibri manuali.
L'auto-hosting di Stump sul tuo VPS significa che l'intera libreria Ã¨ accessibile da qualsiasi dispositivo, ovunque, senza caricare file su un servizio cloud di terze parti. Il server basato su Rust funziona con risorse minime, rendendolo pratico anche sui piani VPS entry-level.
FunzionalitÃ principali di Stump
Supporto EPUB, PDF, CBZ/CBR
Leggi fumetti, manga, PDF ed ebook direttamente nel browser con un lettore integrato reattivo ottimizzato per ogni formato.
Supporto catalogo OPDS
Rendi disponibile la tua libreria tramite OPDS e OPDS Page Streaming in modo che qualsiasi app compatibile â€” Moon+ Reader, Kybook, Panels â€” possa sfogliare e riprodurre in streaming la tua collezione.
Sincronizzazione Kobo e KoReader
Sincronizza automaticamente i progressi di lettura e i segnalibri con gli e-reader Kobo e KoReader, mantenendo la tua posizione coerente su tutti i dispositivi.
Controllo degli accessi granulare
Gestisci piÃ¹ account utente con permessi basati sui ruoli, controllando a quali librerie ogni utente puÃ² accedere e cosa puÃ² modificare.
Collezioni e liste di lettura
Organizza serie in collezioni e cura liste di lettura ordinate per guidare i lettori attraverso serie multi-volume o archi narrativi crossover.
PerchÃ© eseguire Stump su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Una soluzione di sicurezza affidabile
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Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .