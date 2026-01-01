Distribuisci Traduora con installazione in un click.
Piattaforma di gestione delle traduzioni auto-ospitata per team con API REST, accesso basato sui ruoli e importazione/esportazione multi-formato.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Traduora
Traduora è una piattaforma di gestione delle traduzioni auto-ospitata progettata per i team di sviluppo che gestiscono la localizzazione in più lingue. Fornisce un'interfaccia web pulita per l'organizzazione dei progetti di traduzione, con supporto per l'importazione e l'esportazione per i formati JSON, YAML e CSV.
L'auto-hosting di Traduora su un VPS mantiene privati tutti i tuoi dati di localizzazione e si integra direttamente con le pipeline CI/CD tramite la sua API REST. Il controllo degli accessi basato sui ruoli ti consente di invitare traduttori, revisori e sviluppatori con le autorizzazioni appropriate, mentre la cronologia delle traduzioni tiene traccia di ogni modifica apportata a una stringa.
Funzionalità principali di Traduora
Integrazione REST API
Automatizza l'importazione e l'esportazione delle traduzioni nella tua pipeline CI/CD utilizzando l'API REST completa senza intervento manuale.
Esportazione multiformato
Esporta le traduzioni come JSON, YAML, CSV e altri formati per inserirle direttamente in qualsiasi framework o sistema di compilazione.
Accesso basato sui ruoli
Concedi a sviluppatori, traduttori e revisori diversi livelli di autorizzazione per mantenere i progetti organizzati e sicuri.
Cronologia traduzioni
Ogni modifica a una stringa di traduzione viene tracciata, permettendoti di controllare le modifiche e di ripristinare le versioni precedenti.
Perché eseguire Traduora su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere più colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.