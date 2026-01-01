Distribuisci Syncthing con installazione in 1 click.
Sincronizzazione di file peer-to-peer open source che mantiene i tuoi dati privati e crittografati su tutti i dispositivi.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Syncthing
Syncthing Ã¨ uno strumento decentralizzato per la sincronizzazione dei file che sincronizza continuamente i file tra i tuoi dispositivi senza alcun server centrale. Tutti i dati rimangono sui tuoi dispositivi e vengono trasferiti con crittografia TLS e perfect forward secrecy â€” nessun intermediario cloud, nessun account richiesto.
L'auto-hosting di Syncthing su un VPS crea un nodo di sincronizzazione persistente che rimane online 24 ore su 24, 7 giorni su 7, assicurando che tutti i tuoi dispositivi rimangano aggiornati anche quando alcuni sono offline. Con il supporto per il versioning delle cartelle, la gestione dei conflitti e i client multipiattaforma, Syncthing Ã¨ l'alternativa attenta alla privacy a Dropbox e Google Drive.
FunzionalitÃ principali di Syncthing
Nessun server centrale
I file si sincronizzano direttamente tra i tuoi dispositivi senza archiviazione cloud di terze parti, mantenendo i tuoi dati interamente sotto il tuo controllo.
Crittografia end-to-end
Tutti i trasferimenti utilizzano TLS con segretezza in avanti perfetta, garantendo che i tuoi file non possano essere intercettati o letti da nessun altro.
ModalitÃ cartella flessibili
Configura le cartelle come solo invio, solo ricezione o bidirezionali per controllare esattamente come i dati fluiscono tra i dispositivi.
Controllo versione dei file
Mantieni le versioni storiche dei file modificati o eliminati con politiche di conservazione configurabili per recuperare da modifiche accidentali.
Client multipiattaforma
Client nativi per Linux, Windows, macOS e Android mantengono ogni dispositivo sincronizzato da un singolo nodo VPS persistente.
PerchÃ© eseguire Syncthing su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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