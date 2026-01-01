Distribuisci Zammad con un click.
Piattaforma open-source di helpdesk e assistenza clienti che trasforma email, chat e canali social in un unico flusso di lavoro di ticketing.
Scegli un piano VPS per Zammad
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Zammad
Zammad Ã¨ un sistema di helpdesk e assistenza clienti completamente open-source che consolida le conversazioni di email, chat, telefono, Twitter, Facebook e Telegram in un'unica coda di ticket. Gli agenti lavorano da un'unica casella di posta mentre i clienti ti raggiungono su qualsiasi canale preferiscano, e ogni interazione viene registrata su un profilo cliente unificato con una cronologia di audit completa.
L'auto-hosting di Zammad sul tuo VPS mantiene i dati dei clienti, le trascrizioni delle conversazioni e le metriche SLA sotto il tuo controllo senza costi di licenza per agente. La piattaforma scala da un helpdesk per una sola persona a un'operazione multi-team con flussi di lavoro personalizzati, articoli della knowledge base e monitoraggio del tempo.
FunzionalitÃ principali di Zammad
Casella di posta multicanale
Raccogli i ticket da email, web chat, Telegram, Twitter, Facebook e telefono in un'unica coda, cosÃ¬ gli agenti non devono mai passare da uno strumento all'altro.
SLA ed escalation
Definisci obiettivi di risposta e risoluzione per cliente o tipo di ticket, con escalation automatiche quando le scadenze non vengono rispettate.
Base di conoscenza
Pubblica articoli pubblici e interni con supporto multilingue per deviare i ticket ripetitivi e integrare piÃ¹ velocemente i nuovi agenti.
Ricerca full-text
La ricerca basata su Elasticsearch su ogni ticket, articolo e record del cliente restituisce risultati in millisecondi anche su larga scala.
Flussi di lavoro personalizzati
Crea automazioni basate su trigger e lavori di pianificazione che instradano i ticket, inviano risposte e aggiornano i campi senza scrivere codice.
REST API e webhooks
Integra Zammad con CRMs, strumenti di monitoraggio e chatbot tramite un'API REST completa e webhook in uscita.
PerchÃ© eseguire Zammad su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .