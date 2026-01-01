Distribuisci Centrifugo con installazione in un click.
Server di messaggistica scalabile in tempo reale per la creazione di applicazioni live con WebSocket e messaggistica pub/sub.
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Cosa puoi costruire con Centrifugo
Centrifugo è un server di messaggistica in tempo reale open-source e indipendente dal linguaggio che distribuisce messaggi istantanei agli utenti connessi tramite WebSocket, HTTP-streaming, Server-Sent Events, WebTransport e gRPC. Qualsiasi backend — indipendentemente dal linguaggio o dal framework — può pubblicare messaggi tramite una semplice API HTTP o gRPC, rendendo semplice aggiungere funzionalità in tempo reale alle applicazioni esistenti senza doverle riscrivere.
L'auto-hosting di Centrifugo sul tuo VPS elimina le tariffe per messaggio e per connessione addebitate dai servizi commerciali in tempo reale come Pusher o Ably, offrendoti al contempo il pieno controllo su scalabilità, routing dei dati e configurazione della sicurezza.
Funzionalità principali di Centrifugo
Integrazione agnostica al linguaggio
Qualsiasi backend può pubblicare messaggi tramite una semplice API HTTP o gRPC, così puoi aggiungere funzionalità in tempo reale senza modificare il tuo stack tecnologico esistente.
Cronologia messaggi e recupero
Memorizza i messaggi recenti per canale e riproduce automaticamente gli eventi persi ai client che si riconnettono, prevenendo la perdita di dati durante brevi disconnessioni.
Espandibilità Orizzontale
Il motore basato su Redis consente di eseguire più nodi Centrifugo e di gestire milioni di connessioni concorrenti man mano che la base di utenti cresce.
Tracciamento della presenza
Traccia quali utenti sono online in ogni canale e trasmette eventi di ingresso/uscita, abilitando funzionalità come gli indicatori di digitazione e gli elenchi di utenti attivi.
Pannello di gestione integrato
Monitora le connessioni, i canali e il flusso di messaggi in tempo reale tramite l'UI di amministrazione web senza configurare strumenti di osservabilità separati.
Perché eseguire Centrifugo su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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