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Tracker di spese personali e familiari open source per monitorare le abitudini di spesa e gestire i bilanci domestici.

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1 vCPU Core
4GB di RAM
50 GB spazio su disco NVMe
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KVM 2
21,99â‚¬
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2 vCPU Core
8GB di RAM
100 GB spazio su disco NVMe
8TB largezza di banda
69% di sconto
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/mese
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Si rinnova a 27,99 â‚¬/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.
4 vCPU Core
16GB di RAM
200 GB spazio su disco NVMe
16TB largezza di banda
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KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/mese
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8 vCPU Core
32GB di RAM
400 GB spazio su disco NVMe
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69% di sconto
KVM 1
17,99â‚¬
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹

Docker manager
Accesso rapido ai registri dei container
Update con un click
Processori AMD EPYC
Archiviazione SSD NVMe
VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
API pubblica
Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Expensave

Expensave Ã¨ un'applicazione open-source per il monitoraggio delle spese, creata per individui e famiglie che desiderano il pieno controllo sui propri dati finanziari. Con calendari delle spese condivisi, importazione degli estratti conto bancari e report sulle abitudini di spesa, trasforma i dati grezzi delle transazioni in informazioni utili che ti aiutano a capire dove vanno i tuoi soldi.

L'auto-hosting di Expensave sul tuo VPS mantiene i dati finanziari sensibili al di fuori dei server commerciali di terze parti, elimina le tariffe di abbonamento ricorrenti e offre a ogni membro della famiglia l'accesso senza condividere le credenziali â€” mentre i backup automatici proteggono anni di cronologia delle spese.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di Expensave

Calendari Spese Condivise

PiÃ¹ utenti possono contribuire allo stesso calendario, rendendo facile per famiglie e coinquilini mantenere la trasparenza del budget familiare.

Importazione estratto conto bancario

Importa estratti conto da istituti finanziari per popolare automaticamente le transazioni, riducendo l'inserimento manuale e garantendo registri delle spese completi.

Report sulle abitudini di spesa

Le analisi visive scompongono entrate e spese per categoria nel tempo, rivelando schemi che ti aiutano a prendere decisioni di bilancio piÃ¹ intelligenti.

App web progressiva

La PWA reattiva ai dispositivi mobili ti permette di registrare le spese da qualsiasi dispositivo istantaneamente, cosÃ¬ non ti sfuggirÃ  mai una transazione mentre sei in giro.

Progettazione incentrata sulla privacy

Tutti i dati finanziari rimangono sul tuo server â€” nessuna analisi di terze parti, nessun costo di abbonamento e nessun rischio di chiusura di una piattaforma commerciale.

PerchÃ© eseguire Expensave su Hostinger

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Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

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Una soluzione di sicurezza affidabile

Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.

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Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

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Posizione del server consigliata:

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

Noel
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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ  assoluta.

Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
Sylvain

Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

Herriman
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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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