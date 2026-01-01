Distribuisci Maxun con installazione a un click.
Piattaforma no-code open-source per trasformare qualsiasi sito web in flussi di lavoro di estrazione dati strutturati e automatizzati.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Maxun
Maxun Ã¨ una piattaforma di dati web open-source e no-code che ti permette di estrarre, fare scraping, eseguire crawling e cercare sul web senza scrivere codice. Utilizzando un registratore visuale, ti basta navigare su un sito web e Maxun trasforma le tue azioni in un robot di estrazione riutilizzabile â€” nessuna conoscenza di programmazione richiesta. L'estrazione basata su AI ti permette di descrivere in linguaggio semplice quali dati desideri e di farli recuperare automaticamente.
L'auto-hosting di Maxun sul tuo VPS ti dÃ il pieno controllo dei tuoi dati estratti, della pianificazione e delle integrazioni. La piattaforma supporta l'esportazione verso Google Sheets, Airtable e webhook, e include un SDK e una CLI completi per gli sviluppatori che vogliono andare oltre. Questa implementazione include PostgreSQL per la persistenza dei dati e MinIO per l'archiviazione dei file, fornendoti una configurazione completa e pronta per la produzione.
FunzionalitÃ principali di Maxun
Registratore senza codice
Registra le tue azioni di navigazione una volta e Maxun le converte in un robot di estrazione ripetibile â€” nessun codice richiesto.
Estrazione Dati AI
Descrivi i dati che desideri in linguaggio naturale e lascia che l'estrazione basata su LLM li individui e li strutturi per te.
Scansione web
Scansiona interi siti web automaticamente, scoprendo ed estraendo contenuti da ogni pagina pertinente all'interno di un ambito definito.
Esecuzioni programmate
Imposta i robot per l'esecuzione programmata e per fornire dati strutturati aggiornati alla destinazione scelta senza intervento manuale.
Integrazioni Flessibili
Esporta i dati estratti direttamente su Google Sheets, Airtable o qualsiasi endpoint webhook con supporto all'integrazione nativo.
PerchÃ© eseguire Maxun su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .