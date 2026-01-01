Maxun Ã¨ una piattaforma di dati web open-source e no-code che ti permette di estrarre, fare scraping, eseguire crawling e cercare sul web senza scrivere codice. Utilizzando un registratore visuale, ti basta navigare su un sito web e Maxun trasforma le tue azioni in un robot di estrazione riutilizzabile â€” nessuna conoscenza di programmazione richiesta. L'estrazione basata su AI ti permette di descrivere in linguaggio semplice quali dati desideri e di farli recuperare automaticamente.

L'auto-hosting di Maxun sul tuo VPS ti dÃ il pieno controllo dei tuoi dati estratti, della pianificazione e delle integrazioni. La piattaforma supporta l'esportazione verso Google Sheets, Airtable e webhook, e include un SDK e una CLI completi per gli sviluppatori che vogliono andare oltre. Questa implementazione include PostgreSQL per la persistenza dei dati e MinIO per l'archiviazione dei file, fornendoti una configurazione completa e pronta per la produzione.