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Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con HandBrake

HandBrake Ã¨ il transcodificatore video open-source piÃ¹ utilizzato, in grado di convertire praticamente qualsiasi formato video in output moderni e ampiamente compatibili come MP4 e MKV. Questa distribuzione esegue HandBrake all'interno di un container Docker e trasmette la sua interfaccia grafica completa al tuo browser utilizzando noVNC â€” nessuna installazione desktop richiesta. Ottieni l'interfaccia utente completa di HandBrake con tutti i suoi preset di codifica, supporto sottotitoli, marcatori di capitolo e opzioni di accelerazione hardware, accessibile da qualsiasi dispositivo con un browser moderno.

Il container include una funzione di cartella di monitoraggio che converte automaticamente qualsiasi file video che inserisci nella directory di input designata, rendendo semplice l'esecuzione di processi batch non presidiati sul tuo VPS.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di HandBrake

GUI basata su browser

L'interfaccia desktop completa di HandBrake viene trasmessa direttamente al tuo browser tramite noVNC â€” accedici da qualsiasi luogo senza installare alcun software localmente.

Cartella di monitoraggio automatica

I file inseriti nella cartella di monitoraggio vengono automaticamente messi in coda e convertiti in background, consentendo l'elaborazione batch non presidiata senza interazione manuale.

Ampio supporto di formati

Accetta praticamente qualsiasi formato sorgente video e converte in MP4, MKV o WebM con un controllo preciso su codec, bitrate, risoluzione e tracce audio.

Preimpostazioni di codifica

Decine di preset integrati mirano a dispositivi specifici e livelli di qualitÃ  â€” da profili ottimizzati per lo streaming a codifiche di archiviazione di alta qualitÃ  â€” riducendo il tempo di configurazione.

Sottotitoli e supporto ai capitoli

Importa, masterizza o trasferisci tracce di sottotitoli e marcatori di capitolo durante la conversione, preservando i metadati dal file sorgente originale.

PerchÃ© eseguire HandBrake su Hostinger

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