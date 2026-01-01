Distribuisci HandBrake con installazione in un click.
Transcoder video open-source accessibile da qualsiasi browser, con conversione in batch ed elaborazione automatica delle watch-folder.
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Cosa puoi costruire con HandBrake
HandBrake Ã¨ il transcodificatore video open-source piÃ¹ utilizzato, in grado di convertire praticamente qualsiasi formato video in output moderni e ampiamente compatibili come MP4 e MKV. Questa distribuzione esegue HandBrake all'interno di un container Docker e trasmette la sua interfaccia grafica completa al tuo browser utilizzando noVNC â€” nessuna installazione desktop richiesta. Ottieni l'interfaccia utente completa di HandBrake con tutti i suoi preset di codifica, supporto sottotitoli, marcatori di capitolo e opzioni di accelerazione hardware, accessibile da qualsiasi dispositivo con un browser moderno.
Il container include una funzione di cartella di monitoraggio che converte automaticamente qualsiasi file video che inserisci nella directory di input designata, rendendo semplice l'esecuzione di processi batch non presidiati sul tuo VPS.
FunzionalitÃ principali di HandBrake
GUI basata su browser
L'interfaccia desktop completa di HandBrake viene trasmessa direttamente al tuo browser tramite noVNC â€” accedici da qualsiasi luogo senza installare alcun software localmente.
Cartella di monitoraggio automatica
I file inseriti nella cartella di monitoraggio vengono automaticamente messi in coda e convertiti in background, consentendo l'elaborazione batch non presidiata senza interazione manuale.
Ampio supporto di formati
Accetta praticamente qualsiasi formato sorgente video e converte in MP4, MKV o WebM con un controllo preciso su codec, bitrate, risoluzione e tracce audio.
Preimpostazioni di codifica
Decine di preset integrati mirano a dispositivi specifici e livelli di qualitÃ â€” da profili ottimizzati per lo streaming a codifiche di archiviazione di alta qualitÃ â€” riducendo il tempo di configurazione.
Sottotitoli e supporto ai capitoli
Importa, masterizza o trasferisci tracce di sottotitoli e marcatori di capitolo durante la conversione, preservando i metadati dal file sorgente originale.
PerchÃ© eseguire HandBrake su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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