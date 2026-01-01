CyberChef è un potente strumento di manipolazione dati basato sul web, sviluppato dal GCHQ, che offre oltre 300 operazioni integrate per crittografia, codifica, compressione, hashing e conversione del formato dati — il tutto tramite un'interfaccia intuitiva drag-and-drop. L'esclusivo sistema di "ricette" ti permette di concatenare più operazioni in flussi di lavoro riutilizzabili e condivisibili, mentre la funzione "Magic" rileva automaticamente i tipi di codifica per accelerare l'analisi.

Poiché CyberChef elabora tutto lato client nel tuo browser, i dati sensibili non lasciano mai la tua macchina. L'auto-hosting della tua istanza su un VPS garantisce che sia sempre disponibile per il tuo team, accessibile solo all'interno della tua infrastruttura e libera dalla dipendenza da versioni ospitate pubblicamente — fondamentale per le operazioni di sicurezza e i flussi di lavoro di risposta agli incidenti che gestiscono dati riservati.