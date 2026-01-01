Distribuisci CyberChef con un click.
Il "Cyber Swiss Army Knife" del GCHQ con oltre 300 operazioni per la codifica, la crittografia e l'analisi dei dati nel browser.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con CyberChef
CyberChef è un potente strumento di manipolazione dati basato sul web, sviluppato dal GCHQ, che offre oltre 300 operazioni integrate per crittografia, codifica, compressione, hashing e conversione del formato dati — il tutto tramite un'interfaccia intuitiva drag-and-drop. L'esclusivo sistema di "ricette" ti permette di concatenare più operazioni in flussi di lavoro riutilizzabili e condivisibili, mentre la funzione "Magic" rileva automaticamente i tipi di codifica per accelerare l'analisi.
Poiché CyberChef elabora tutto lato client nel tuo browser, i dati sensibili non lasciano mai la tua macchina. L'auto-hosting della tua istanza su un VPS garantisce che sia sempre disponibile per il tuo team, accessibile solo all'interno della tua infrastruttura e libera dalla dipendenza da versioni ospitate pubblicamente — fondamentale per le operazioni di sicurezza e i flussi di lavoro di risposta agli incidenti che gestiscono dati riservati.
Funzionalità principali di CyberChef
Oltre 300 Operazioni Integrate
Comprende Base64, AES, hashing SHA, regex, parsing IP, compressione e decine di altre operazioni di trasformazione dati senza scrivere alcun codice.
Concatenamento di ricette
Collega più operazioni in ricette riutilizzabili che possono essere salvate e condivise tramite URL, consentendo flussi di lavoro di trasformazione dei dati ripetibili e documentati.
Elaborazione lato client
Tutte le operazioni vengono eseguite interamente nel browser — i dati non lasciano mai la tua macchina, rendendolo sicuro per indagini di sicurezza sensibili e analisi confidenziali.
Rilevamento automatico magico
L'operazione Magic identifica automaticamente gli schemi di codifica sconosciuti e suggerisce le operazioni corrette per decodificarli, accelerando il triage e l'analisi.
Debug con breakpoint
Scorri le ricette con i breakpoint per ispezionare gli stati intermedi dei dati e risolvere i problemi delle complesse pipeline di trasformazione a più fasi.
Perché eseguire CyberChef su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.