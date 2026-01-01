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Il "Cyber Swiss Army Knife" del GCHQ con oltre 300 operazioni per la codifica, la crittografia e l'analisi dei dati nel browser.

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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con CyberChef

CyberChef è un potente strumento di manipolazione dati basato sul web, sviluppato dal GCHQ, che offre oltre 300 operazioni integrate per crittografia, codifica, compressione, hashing e conversione del formato dati — il tutto tramite un'interfaccia intuitiva drag-and-drop. L'esclusivo sistema di "ricette" ti permette di concatenare più operazioni in flussi di lavoro riutilizzabili e condivisibili, mentre la funzione "Magic" rileva automaticamente i tipi di codifica per accelerare l'analisi.

Poiché CyberChef elabora tutto lato client nel tuo browser, i dati sensibili non lasciano mai la tua macchina. L'auto-hosting della tua istanza su un VPS garantisce che sia sempre disponibile per il tuo team, accessibile solo all'interno della tua infrastruttura e libera dalla dipendenza da versioni ospitate pubblicamente — fondamentale per le operazioni di sicurezza e i flussi di lavoro di risposta agli incidenti che gestiscono dati riservati.

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Cosa puoi costruire con {name}

Funzionalità principali di CyberChef

Oltre 300 Operazioni Integrate

Comprende Base64, AES, hashing SHA, regex, parsing IP, compressione e decine di altre operazioni di trasformazione dati senza scrivere alcun codice.

Concatenamento di ricette

Collega più operazioni in ricette riutilizzabili che possono essere salvate e condivise tramite URL, consentendo flussi di lavoro di trasformazione dei dati ripetibili e documentati.

Elaborazione lato client

Tutte le operazioni vengono eseguite interamente nel browser — i dati non lasciano mai la tua macchina, rendendolo sicuro per indagini di sicurezza sensibili e analisi confidenziali.

Rilevamento automatico magico

L'operazione Magic identifica automaticamente gli schemi di codifica sconosciuti e suggerisce le operazioni corrette per decodificarli, accelerando il triage e l'analisi.

Debug con breakpoint

Scorri le ricette con i breakpoint per ispezionare gli stati intermedi dei dati e risolvere i problemi delle complesse pipeline di trasformazione a più fasi.

Perché eseguire CyberChef su Hostinger

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Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀

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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

Herriman
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Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.

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