Sure Ã¨ un'applicazione open source per la finanza personale e la gestione patrimoniale, mantenuta dalla comunitÃ , progettata per le persone che desiderano il controllo completo dei propri dati finanziari. Traccia i conti bancari, gli investimenti e i prestiti, registra e categorizza le transazioni, monitora il patrimonio netto nel tempo e supporta i nuclei familiari multi-utente â€” il tutto archiviato in un database PostgreSQL sulla tua infrastruttura.

A differenza degli strumenti finanziari ospitati, Sure funziona interamente sul tuo server senza abbonamento SaaS, senza condivisione di dati con terze parti e senza rischio di interruzione del servizio. L'integrazione opzionale di OpenAI aggiunge la categorizzazione delle transazioni basata sull'AI e query finanziarie in linguaggio naturale. Un worker Sidekiq in background gestisce le importazioni programmate e le notifiche, mentre l'applicazione principale serve la dashboard interattiva.