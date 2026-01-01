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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹

Docker manager
Accesso rapido ai registri dei container
Update con un click
Processori AMD EPYC
Archiviazione SSD NVMe
VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
API pubblica
Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Sure

Sure Ã¨ un'applicazione open source per la finanza personale e la gestione patrimoniale, mantenuta dalla comunitÃ , progettata per le persone che desiderano il controllo completo dei propri dati finanziari. Traccia i conti bancari, gli investimenti e i prestiti, registra e categorizza le transazioni, monitora il patrimonio netto nel tempo e supporta i nuclei familiari multi-utente â€” il tutto archiviato in un database PostgreSQL sulla tua infrastruttura.

A differenza degli strumenti finanziari ospitati, Sure funziona interamente sul tuo server senza abbonamento SaaS, senza condivisione di dati con terze parti e senza rischio di interruzione del servizio. L'integrazione opzionale di OpenAI aggiunge la categorizzazione delle transazioni basata sull'AI e query finanziarie in linguaggio naturale. Un worker Sidekiq in background gestisce le importazioni programmate e le notifiche, mentre l'applicazione principale serve la dashboard interattiva.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di Sure

Pannello di controllo del patrimonio netto

Aggrega tutti i saldi dei conti in un'unica visione del patrimonio netto che si aggiorna man mano che le transazioni vengono registrate, offrendo un quadro chiaro della salute finanziaria totale.

Gestione dell'account

Monitora conti correnti, di risparmio, di carte di credito, di prestito e di investimento da un'unica interfaccia con la cronologia completa delle transazioni per ciascuno.

Categorizzazione delle transazioni

Importa, organizza e categorizza le transazioni con automazione basata su regole e override manuali per creare report di spesa accurati.

Monitoraggio del portfolio di investimenti

Monitora le partecipazioni azionarie e la performance del portafoglio con dati sui prezzi in tempo reale estratti da Yahoo Finance o Twelve Data secondo un programma configurabile.

Assistente Finanziario AI

L'integrazione OpenAI opzionale consente query in linguaggio naturale sui modelli di spesa e la categorizzazione automatica delle transazioni importate.

Nuclei familiari multiutente

Invita i membri della famiglia con i loro account personali, condividendo budget e obiettivi finanziari sulla stessa istanza self-hosted.

PerchÃ© eseguire Sure su Hostinger

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Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

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Una soluzione di sicurezza affidabile

Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.

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Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

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Posizione del server consigliata:

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

Noel
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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ  assoluta.

Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
Sylvain

Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

Herriman
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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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