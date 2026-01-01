Distribuisci Bluesky PDS con installazione in 1 click.
Server di dati personali self-hosted per la rete Bluesky, che ti dà la piena proprietà della tua identità social e dei tuoi contenuti.
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Cosa puoi costruire con Bluesky PDS
Bluesky PDS (Personal Data Server) è il componente fondamentale per partecipare al social network Bluesky alle tue condizioni. Basato sul protocollo AT, memorizza il tuo social graph, i post e i media, gestisce la tua identità decentralizzata (DID) e si sincronizza con la più ampia rete Bluesky — il tutto senza dipendere da alcuna singola azienda o piattaforma.
Gestire il tuo PDS significa che i tuoi contenuti e le relazioni con i follower sono portabili: se mai cambi provider di hosting, i tuoi dati si spostano con te. Questa implementazione include uno spazio di archiviazione persistente, lo strumento di gestione pdsadmin e la piena integrazione con i servizi di relay e visualizzazione app di Bluesky, così puoi utilizzare qualsiasi client compatibile con Bluesky immediatamente dopo la configurazione.
Funzionalità principali di Bluesky PDS
Complete Data Ownership
I tuoi post, i tuoi like e il tuo grafo sociale sono archiviati sul tuo server sotto il protocollo AT, rendendoli completamente portatili e indipendenti da qualsiasi singola piattaforma.
Identità decentralizzata
Il PDS gestisce il tuo DID (Identificatore Decentralizzato), offrendoti un'identità persistente e auto-sovrana che non può essere revocata da un servizio di terze parti.
Nomi di dominio personalizzati
Ospita il tuo handle Bluesky sul tuo dominio, rafforzando la tua identità e rendendo la tua presenza inconfondibilmente tua.
Piena compatibilità di rete
Si sincronizza automaticamente con il relay di Bluesky così il tuo contenuto appare nel feed globale ed è accessibile da qualsiasi client o app Bluesky.
Strumenti di amministrazione integrati
Lo strumento pdsadmin incluso ti consente di gestire gli account, ruotare le chiavi e gestire le attività di amministrazione del server direttamente dalla riga di comando.
Perché eseguire Bluesky PDS su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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