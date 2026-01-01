Bluesky PDS (Personal Data Server) è il componente fondamentale per partecipare al social network Bluesky alle tue condizioni. Basato sul protocollo AT, memorizza il tuo social graph, i post e i media, gestisce la tua identità decentralizzata (DID) e si sincronizza con la più ampia rete Bluesky — il tutto senza dipendere da alcuna singola azienda o piattaforma.

Gestire il tuo PDS significa che i tuoi contenuti e le relazioni con i follower sono portabili: se mai cambi provider di hosting, i tuoi dati si spostano con te. Questa implementazione include uno spazio di archiviazione persistente, lo strumento di gestione pdsadmin e la piena integrazione con i servizi di relay e visualizzazione app di Bluesky, così puoi utilizzare qualsiasi client compatibile con Bluesky immediatamente dopo la configurazione.