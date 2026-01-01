Distribuisci Fider con installazione a un click.
Piattaforma di feedback degli utenti open source per la raccolta di richieste di funzionalità, l'organizzazione di votazioni della community e la gestione trasparente delle roadmap di prodotto.
Scegli un piano VPS per Fider
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Fider
Fider è una piattaforma di feedback open-source che colma il divario tra i team di prodotto e i loro utenti. Il suo portale di voto pubblico consente agli utenti di inviare idee, votare richieste esistenti e partecipare a discussioni — garantendo che le funzionalità più preziose vengano prioritarie per prime. I team possono aggiornare gli stati, comunicare le decisioni sulla roadmap e mantenere la loro comunità informata durante tutto il ciclo di sviluppo.
L'auto-hosting di Fider sul tuo VPS mantiene tutti i feedback e i dati degli utenti sotto il tuo controllo, elimina i prezzi per utente delle alternative ospitate e ti consente di personalizzare il branding e l'autenticazione per adattarli all'identità del tuo prodotto.
Funzionalità principali di Fider
Votazione della comunità
Gli utenti votano le richieste di funzionalità in modo che i team di prodotto possano oggettivamente dare priorità a cosa costruire successivamente, basandosi sulla domanda reale piuttosto che sulle voci più forti.
Monitoraggio dello stato
Assegna stati — pianificato, avviato, completato, rifiutato — per tenere informata la comunità sullo stato di avanzamento di ogni suggerimento.
Autenticazione flessibile
Supporta opzioni di accesso tramite email, OAuth e SSO in modo che gli utenti possano interagire con il minimo attrito, aumentando i tassi di invio e di voto.
Brand Personalizzato
Loghi configurabili, colori e supporto per domini personalizzati ti permettono di presentare il portale di feedback come un'estensione perfetta del tuo prodotto.
Notifiche email
Le notifiche automatiche mantengono gli utenti coinvolti avvisandoli quando i loro suggerimenti ricevono voti, commenti o aggiornamenti di stato.
Perché eseguire Fider su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.