Fider è una piattaforma di feedback open-source che colma il divario tra i team di prodotto e i loro utenti. Il suo portale di voto pubblico consente agli utenti di inviare idee, votare richieste esistenti e partecipare a discussioni — garantendo che le funzionalità più preziose vengano prioritarie per prime. I team possono aggiornare gli stati, comunicare le decisioni sulla roadmap e mantenere la loro comunità informata durante tutto il ciclo di sviluppo.

L'auto-hosting di Fider sul tuo VPS mantiene tutti i feedback e i dati degli utenti sotto il tuo controllo, elimina i prezzi per utente delle alternative ospitate e ti consente di personalizzare il branding e l'autenticazione per adattarli all'identità del tuo prodotto.