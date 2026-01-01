Coai (Chat Nio) è una piattaforma di aggregazione AI open-source che riunisce OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen e oltre 20 altri fornitori di modelli linguistici dietro un'unica interfaccia ospitata. Va oltre una semplice interfaccia utente di chat aggiungendo livelli di abbonamento, quote di token per utente, emissione di chiavi API e fatturazione dell'utilizzo — rendendola pratica per i team che necessitano di offrire accesso LLM controllato a più utenti senza esporre le chiavi dei fornitori a monte.

L'auto-hosting di Coai sul tuo VPS ti offre il controllo completo su quali modelli sono disponibili, quanto ogni livello utente può consumare e quale sia la tua spesa API totale — senza pagare costi per posto a un servizio di aggregazione gestito.