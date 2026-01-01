Distribuisci Coai con installazione in un click.
Piattaforma di aggregazione AI auto-ospitata che unifica OpenAI, Claude, Gemini e oltre 20 fornitori con gestione multi-utente e quote di utilizzo.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Coai
Coai (Chat Nio) è una piattaforma di aggregazione AI open-source che riunisce OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen e oltre 20 altri fornitori di modelli linguistici dietro un'unica interfaccia ospitata. Va oltre una semplice interfaccia utente di chat aggiungendo livelli di abbonamento, quote di token per utente, emissione di chiavi API e fatturazione dell'utilizzo — rendendola pratica per i team che necessitano di offrire accesso LLM controllato a più utenti senza esporre le chiavi dei fornitori a monte.
L'auto-hosting di Coai sul tuo VPS ti offre il controllo completo su quali modelli sono disponibili, quanto ogni livello utente può consumare e quale sia la tua spesa API totale — senza pagare costi per posto a un servizio di aggregazione gestito.
Funzionalità principali di Coai
Aggregazione multi-provider
Collega OpenAI, Claude, Gemini, Azure, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen e oltre 20 fornitori attraverso un'unica piattaforma e consenti agli utenti di passare da uno all'altro da un'unica interfaccia.
Livelli di abbonamento utente
Definisci piani di abbonamento gratuiti e a pagamento con quote di token per livello, controllando quanto ogni gruppo di utenti può consumare su tutti i provider configurati.
Rilascio della Chiave API
Rilascia chiavi API ai tuoi utenti in modo che possano accedere ai modelli configurati in modo programmatico — senza mai esporre le credenziali del tuo provider a monte.
Monitoraggio dell'utilizzo e della fatturazione
Monitora il consumo di token per utente e i costi stimati in tempo reale, con limiti configurabili per prevenire sforamenti di budget imprevisti.
Mercato dei modelli
Gli utenti scoprono e selezionano tra tutti i provider configurati tramite un selettore di modelli integrato, con supporto per la chiamata di funzioni e la generazione di immagini, ove disponibile.
Perché eseguire Coai su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.