Distribuisci ToolJet con installazione in un click.
Piattaforma low-code open-source per creare e distribuire strumenti interni, dashboard e pannelli di amministrazione con oltre 50 integrazioni di sorgenti dati.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con ToolJet
ToolJet Ã¨ una piattaforma open-source low-code che offre ai team un builder visuale drag-and-drop per la creazione di strumenti interni, pannelli di amministrazione e applicazioni CRUD in una frazione del tempo di sviluppo abituale. Con oltre 40 componenti UI integrati e connettori nativi per piÃ¹ di 50 servizi â€” inclusi PostgreSQL, MySQL, MongoDB, API REST, Google Sheets e Stripe â€” i team possono creare applicazioni basate sui dati senza scrivere codice frontend estensivo.
L'auto-hosting di ToolJet sul tuo VPS mantiene le configurazioni degli strumenti interni, le credenziali delle fonti di dati e la logica di business interamente all'interno della tua infrastruttura. Nessun costo per utente, nessun limite di utilizzo e nessun accesso di terze parti ai tuoi dati operativi.
FunzionalitÃ principali di ToolJet
50+ Connettori di Origini Dati
Connetti a database, API REST, endpoint GraphQL e strumenti SaaS, inclusi Google Sheets, Stripe e Salesforce, senza scrivere codice di integrazione personalizzato.
Editor visivo drag and drop
Componi layout UI da oltre 40 componenti predefiniti â€” tabelle, moduli, grafici e modali â€” senza scrivere HTML o CSS, e collegali direttamente alle query di dati.
Logica JavaScript e Python
Aggiungi trasformazioni di dati e logica di business direttamente nelle query utilizzando JavaScript o Python, mantenendo gli utenti esperti in pieno controllo senza lasciare la piattaforma.
Controllo degli accessi basato sui ruoli
Definisci autorizzazioni granulari per applicazione e spazio di lavoro in modo che ogni membro del team possa accedere solo agli strumenti e ai dati rilevanti per il suo ruolo.
Sincronizzazione Git
Definizioni delle applicazioni con controllo di versione sincronizzando con un repository Git, consentendo revisioni del codice, audit e rollback per strumenti interni critici.
PerchÃ© eseguire ToolJet su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Una soluzione di sicurezza affidabile
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Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .