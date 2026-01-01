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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹

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Processori AMD EPYC
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VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
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Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con MetaTrader 5

MetaTrader 5 Ã¨ la piattaforma di trading al dettaglio piÃ¹ popolare al mondo per forex, azioni, futures, CFD e criptovalute â€” utilizzata da milioni di trader e supportata da centinaia di broker in tutto il mondo. Questo template esegue la versione completa di Windows di MetaTrader 5 all'interno di un container Wine-on-Linux, esposto tramite KasmVNC in modo da poterlo accedere da qualsiasi browser senza installare il client desktop localmente.

L'auto-hosting di MT5 sul tuo VPS offre ai trader un terminale di trading online 24 ore su 24, 7 giorni su 7 che esegue Expert Advisor (EA) e abbonamenti di copy-trading senza dover tenere acceso un computer desktop. Il frontend KasmVNC basato su browser ti consente di accedere da qualsiasi luogo â€” desktop, tablet o telefono â€” senza installare il client MT5 proprietario su ogni dispositivo.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di MetaTrader 5

EAs sempre attivi

Esegui Expert Advisor e abbonamenti di copy-trading 24/7 senza tenere un desktop acceso â€” il tuo VPS gestisce automaticamente gli eventi di mercato notturni e del fine settimana.

Accesso browser

Connettiti al tuo terminale MT5 da qualsiasi dispositivo con un browser moderno tramite KasmVNC â€” desktop, tablet o telefono â€” nessuna installazione di Windows necessaria.

Collega qualsiasi broker

Usa qualsiasi broker MetaTrader 5 â€” centinaia supportano MT5, inclusi IC Markets, Pepperstone, FxPro, OANDA, XM e molti altri in tutto il mondo.

Grafici e indicatori

Grafici MT5 completi con indicatori tecnici, profonditÃ  di mercato, analisi multi-timeframe e script di indicatori personalizzati tramite MQL5.

Trading algoritmico

MQL5 IDE all'interno del terminale per scrivere Expert Advisors, indicatori personalizzati e script â€” piÃ¹ l'integrazione opzionale Python RPyC per l'automazione esterna.

Configurazione persistente

Il tuo profilo del terminale, i template, gli EA, gli indicatori e le credenziali dell'account persistono tra i riavvii del container attraverso un volume di configurazione dedicato.

PerchÃ© eseguire MetaTrader 5 su Hostinger

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Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

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Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.

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Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

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Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ  assoluta.

Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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