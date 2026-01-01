Distribuisci Notifuse con installazione in un click.
Piattaforma email self-hosted per campagne di marketing ed email transazionali con consegna multi-provider.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Notifuse
Notifuse Ã¨ una piattaforma email open-source e auto-ospitata che consolida le campagne di marketing e la consegna di email transazionali in un unico sistema. A differenza di servizi basati su abbonamento come Mailchimp o Brevo, Notifuse funziona sul tuo server, eliminando le tariffe per email e mantenendo i tuoi dati degli iscritti completamente privati e sotto il tuo controllo.
La piattaforma supporta piÃ¹ provider di email, inclusi Amazon SES, Mailgun e Postmark, cosÃ¬ puoi instradare i messaggi attraverso il backend che meglio si adatta ai tuoi requisiti di costo e tasso di consegna. Un editor di campagne drag-and-drop, la segmentazione del pubblico, il monitoraggio delle aperture e dei clic, e una REST API per email transazionali programmatiche offrono a marketer e sviluppatori tutto ciÃ² di cui hanno bisogno da un'unica implementazione auto-ospitata.
FunzionalitÃ principali di Notifuse
Editor di campagna
Crea campagne email con un editor visuale drag-and-drop che include A/B testing, programmazione e anteprima in tempo reale.
Transactional email API
Invia email attivate da eventi in modo programmatico tramite API REST con templating Liquid per contenuti dinamici e personalizzati.
Consegna multi-provider
Instrada le email tramite Amazon SES, Mailgun, Postmark o qualsiasi provider SMTP senza modificare i tuoi template o i tuoi flussi di lavoro.
Segmentazione degli abbonati
Indirizzare le campagne a specifici segmenti di pubblico in base agli attributi degli iscritti e allo storico di coinvolgimento precedente.
Tracciamento aperture e clic
Misura le prestazioni della campagna con tassi di apertura dettagliati, monitoraggio dei clic e analisi di recapito integrati nella dashboard.
PerchÃ© eseguire Notifuse su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .