Notifuse Ã¨ una piattaforma email open-source e auto-ospitata che consolida le campagne di marketing e la consegna di email transazionali in un unico sistema. A differenza di servizi basati su abbonamento come Mailchimp o Brevo, Notifuse funziona sul tuo server, eliminando le tariffe per email e mantenendo i tuoi dati degli iscritti completamente privati e sotto il tuo controllo.

La piattaforma supporta piÃ¹ provider di email, inclusi Amazon SES, Mailgun e Postmark, cosÃ¬ puoi instradare i messaggi attraverso il backend che meglio si adatta ai tuoi requisiti di costo e tasso di consegna. Un editor di campagne drag-and-drop, la segmentazione del pubblico, il monitoraggio delle aperture e dei clic, e una REST API per email transazionali programmatiche offrono a marketer e sviluppatori tutto ciÃ² di cui hanno bisogno da un'unica implementazione auto-ospitata.