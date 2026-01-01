Distribuisci Firefox con un click.
Browser Firefox self-hosted accessibile da qualsiasi dispositivo tramite un'interfaccia web, con segnalibri, estensioni e impostazioni persistenti.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Firefox
Firefox in Docker esegue un browser completo sul tuo VPS e lo trasmette in streaming a qualsiasi browser web moderno tramite una GUI basata sul web. Questo ti offre un ambiente di navigazione isolato che protegge i tuoi dispositivi locali, maschera il tuo indirizzo IP di casa e ti permette di mantenere un profilo di navigazione coerente â€” completo di segnalibri, password ed estensioni â€” accessibile da qualsiasi parte del mondo.
L'auto-hosting di Firefox sul tuo VPS significa che le tue sessioni di navigazione non vengono mai elaborate tramite un servizio di desktop remoto commerciale, offrendo a ricercatori di sicurezza, utenti attenti alla privacy e team remoti un browser privato, sempre disponibile e sotto il loro controllo.
FunzionalitÃ principali di Firefox
Ambiente di navigazione isolato
Naviga dall'IP del VPS piuttosto che dalla tua connessione locale, proteggendo il tuo sistema locale dalle minacce basate sul web e mascherando il tuo indirizzo di casa.
Profilo persistente
Segnalibri, cronologia, password e le estensioni installate sopravvivono ai riavvii del container, offrendoti un'esperienza di navigazione coerente ogni volta.
Accesso da qualsiasi dispositivo
Apri la tua sessione browser in qualsiasi browser web moderno â€” nessuna installazione di software o client VNC necessaria sul dispositivo di accesso.
Supporto estensioni
Installa qualsiasi componente aggiuntivo di Firefox, inclusi blocchi annunci, gestori di password e strumenti per la privacy, proprio come faresti su un'installazione locale di Firefox.
Streaming audio
L'audio web Ã¨ abilitato per impostazione predefinita cosÃ¬ puoi riprodurre contenuti multimediali, guardare video e utilizzare applicazioni vocali basate sul web tramite la sessione remota.
PerchÃ© eseguire Firefox su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Una soluzione di sicurezza affidabile
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Gestore Docker integrato
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .
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