Distribuisci Screego con 1 click.
Server di condivisione schermo auto-ospitato con un relay TURN integrato per connessioni WebRTC affidabili attraverso qualsiasi firewall.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Screego
Screego Ã¨ un server di condivisione dello schermo open source che consente ai team di collaborare da remoto senza instradare contenuti sensibili dello schermo tramite un SaaS di terze parti. Utilizza WebRTC per lo streaming a bassa latenza e include un server relay TURN in modo che le connessioni riescano attraverso firewall aziendali restrittivi e NAT simmetrico â€” eliminando la ragione piÃ¹ comune per cui la condivisione dello schermo fallisce in altri strumenti.
Distribuire Screego sul tuo VPS ti offre un endpoint permanente per la condivisione dello schermo sotto il tuo pieno controllo. Nessun limite di capacitÃ di riunione, nessun costo di abbonamento per host e nessun accesso di terze parti al contenuto condiviso. I partecipanti si uniscono tramite qualsiasi browser moderno senza plugin o download richiesti.
FunzionalitÃ principali di Screego
Relay TURN integrato
Screego include un server TURN/STUN in modo che le connessioni WebRTC riescano attraverso i firewall aziendali e il NAT simmetrico senza richiedere un servizio di relay esterno.
Adesione senza plugin
Gli spettatori accedono alle stanze tramite un link condiviso in qualsiasi browser moderno â€” senza bisogno di estensioni, download di client o registrazione dell'account.
Stanze multiple contemporanee
Esegui un numero qualsiasi di sessioni di condivisione schermo indipendenti contemporaneamente, ognuna con il proprio link di invito e stream isolato.
Nessun limite di capacitÃ
Ospita sessioni illimitate con partecipanti illimitati â€” la capacitÃ Ã¨ determinata dalle tue risorse VPS, non da un piano tariffario.
Metriche Prometheus
Esporre un endpoint /metrics per lo scraping di Prometheus per tracciare le stanze attive, le connessioni TURN e la larghezza di banda del relay nel tempo.
PerchÃ© eseguire Screego su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .