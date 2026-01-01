Distribuisci Diun con installazione in un click.
Strumento leggero che monitora le immagini Docker per gli aggiornamenti e invia notifiche al tuo canale preferito.
Scegli un piano VPS per Diun
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Diun
Diun (Docker Image Update Notifier) Ã¨ uno strumento CLI leggero che monitora le tue immagini Docker e ti avvisa nel momento in cui una nuova versione viene pubblicata nel registro. Supporta Docker Hub, GitHub Container Registry, GitLab, Quay e i registri privati, controllando con una programmazione cron configurabile e con jitter per distribuire il carico.
Ospitare autonomamente Diun sul tuo VPS significa che funziona continuamente insieme ai tuoi container, con pieno accesso al socket Docker per il rilevamento automatico dei container. Possiedi l'instradamento delle notifiche â€” Slack, Discord, email, webhook e altro â€” senza inviare metadati dell'immagine a servizi di monitoraggio di terze parti.
FunzionalitÃ principali di Diun
Monitoraggio automatico delle immagini
Rileva e monitora tutti i container in esecuzione per impostazione predefinita, in modo che le nuove distribuzioni vengano tracciate senza alcuna configurazione manuale.
Notifiche flessibili
Supporta Slack, Discord, email, webhook e altri canali in modo che gli avvisi di aggiornamento raggiungano il tuo team ovunque lavori.
Pianificazione basata su Cron
I controlli vengono eseguiti secondo una pianificazione configurabile con jitter opzionale per evitare di sovraccaricare i registri durante le ore di punta.
Supporto multi-registro
Funziona con Docker Hub, GitHub, GitLab, Quay e registri privati, coprendo l'intero panorama delle tue immagini container.
PerchÃ© eseguire Diun su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .