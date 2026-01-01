WriteFreely Ã¨ una piattaforma di pubblicazione pulita e minimalista, progettata attorno all'atto della scrittura. I post sono composti in semplice Markdown, l'editor non ti intralcia e l'esperienza di lettura pubblica elimina commenti, annunci e tracker, lasciando solo le parole. Il supporto ActivityPub integrato permette ai follower nel Fediverse di iscriversi al tuo blog direttamente da Mastodon e altri servizi federati.

L'auto-hosting di WriteFreely sul tuo VPS mantiene i tuoi scritti sotto il tuo dominio, liberi da feed algoritmici e interruzioni della piattaforma. Il leggero binario Go utilizza risorse minime, persiste tutto in un singolo database SQLite e ti offre il pieno controllo sulle impostazioni di esportazione, temi e federazione.