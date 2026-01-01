Distribuisci WriteFreely con installazione in un click.
Piattaforma di blogging open-source minimalista costruita attorno a Markdown, alla scrittura senza distrazioni e alla federazione ActivityPub.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con WriteFreely
WriteFreely Ã¨ una piattaforma di pubblicazione pulita e minimalista, progettata attorno all'atto della scrittura. I post sono composti in semplice Markdown, l'editor non ti intralcia e l'esperienza di lettura pubblica elimina commenti, annunci e tracker, lasciando solo le parole. Il supporto ActivityPub integrato permette ai follower nel Fediverse di iscriversi al tuo blog direttamente da Mastodon e altri servizi federati.
L'auto-hosting di WriteFreely sul tuo VPS mantiene i tuoi scritti sotto il tuo dominio, liberi da feed algoritmici e interruzioni della piattaforma. Il leggero binario Go utilizza risorse minime, persiste tutto in un singolo database SQLite e ti offre il pieno controllo sulle impostazioni di esportazione, temi e federazione.
FunzionalitÃ principali di WriteFreely
Editor Markdown-first
Scrivi in Markdown semplice con un editor senza distrazioni che salva automaticamente le bozze e si toglie di mezzo mentre ti concentri sulle parole.
Federazione ActivityPub
I follower su Mastodon e altri servizi Fediverse possono iscriversi direttamente al tuo blog, raggiungendo i lettori senza che i feed algoritmici si frappongano.
Esperienza di lettura pulita
I post pubblici vengono visualizzati con un layout tipografico, senza pubblicitÃ e senza tracciamento â€” i lettori vedono i tuoi scritti esattamente come li hai creati tu.
Temi personalizzati e CSS
Scegli tra temi predefiniti o inserisci CSS personalizzato per personalizzare il tuo blog senza toccare i template o ricostruire il binario.
Bozze e pianificazione
Salva le bozze private a tempo indeterminato, quindi programma o pubblica i post quando sei pronto â€” nessun plugin CMS di terze parti richiesto.
Leggero e portatile
Un singolo file binario Go supportato da SQLite significa che l'intero blog si adatta in un volume ridotto e migra tra gli host con una sola copia del file.
PerchÃ© eseguire WriteFreely su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .