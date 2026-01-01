Distribuisci OpenPanel con 1 clic.
Analisi dei prodotti open source incentrate sulla privacy con tracciamento degli eventi, funnel utente, replay delle sessioni e dashboard in tempo reale.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con OpenPanel
OpenPanel Ã¨ una piattaforma di analisi self-hosted creata per i team di prodotto che desiderano insight approfonditi come quelli di Mixpanel, senza i costi del SaaS o l'esposizione dei dati a terzi. Traccia eventi personalizzati, crea profili utente e fornisce dashboard in tempo reale che coprono funnel, coorti, risultati di test A/B e replay di sessione â€” tutto da un'unica interfaccia.
Il deployment sul tuo VPS mette i dati grezzi degli eventi completamente sotto il tuo controllo. Non ci sono costi per evento, limiti di campionamento e non Ã¨ necessario instradare i dati utente tramite servizi esterni. ClickHouse alimenta il backend di analisi, cosÃ¬ le dashboard rimangono reattive man mano che il volume degli eventi cresce.
FunzionalitÃ principali di OpenPanel
Cruscotti in tempo reale
Visualizza i flussi di eventi in diretta e le metriche chiave del prodotto istantaneamente, senza alcun ritardo tra le azioni dell'utente e gli aggiornamenti della dashboard.
Analisi del funnel
Definisci funnel di conversione multi-step per identificare esattamente dove gli utenti abbandonano nei tuoi flussi di prodotto.
Riproduzione sessione
Registra e riproduci singole sessioni utente con controlli di privacy integrati per mascherare i campi di input sensibili.
Coorte e ritenzione
Raggruppa gli utenti in base a comportamenti o attributi condivisi e misura come l'engagement cambia nel corso di periodi di tempo.
A/B testing
Traccia le varianti degli esperimenti direttamente in OpenPanel per misurare l'impatto sulla conversione senza strumenti di sperimentazione esterni.
Tracciamento senza cookie
Il tracciamento degli eventi senza impronte digitali e senza cookie mantiene le tue analisi conformi al GDPR senza richiedere banner di consenso ai cookie.
PerchÃ© eseguire OpenPanel su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .
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Plausible Ã¨ un'alternativa a Google Analytics leggera e che mette la privacy al primo posto
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Ackee Ã¨ uno strumento di analisi Node.js auto-ospitato per il tracciamento dei siti web incentrato sulla privacy.