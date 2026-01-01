Distribuisci PocketBase con 1 click.
Backend open-source in un singolo eseguibile â€” database in tempo reale, autenticazione, archiviazione file e interfaccia utente di amministrazione inclusi di serie.
Scegli un piano VPS per PocketBase
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con PocketBase
PocketBase racchiude un database SQLite in tempo reale, l'autenticazione utente (email/password e OAuth2), l'archiviazione file e una dashboard di amministrazione in un unico binario Go. Genera automaticamente API REST e WebSocket per ogni collezione che crei, cosÃ¬ puoi passare da zero a un backend funzionante in pochi minuti senza dover avviare servizi separati.
L'auto-hosting di PocketBase sul tuo VPS mantiene tutti i dati utente e i registri delle applicazioni sotto il tuo controllo, elimina i costi BaaS cloud per richiesta e ti offre un server persistente, sempre attivo, con costi prevedibili man mano che la tua app si espande.
FunzionalitÃ principali di PocketBase
Database in tempo reale
Le collezioni basate su SQLite con API REST e WebSocket automatiche ti permettono di iscriverti ai cambiamenti dei dati in tempo reale senza scrivere una singola riga di codice backend.
Autenticazione integrata
La registrazione con email/password e i provider OAuth2 (Google, GitHub e altri) sono preconfigurati, eliminando la necessitÃ di un servizio di identitÃ separato.
Archiviazione File
Carica e servi file direttamente tramite PocketBase con ridimensionamento automatico delle immagini, oppure connetti un bucket compatibile con S3 per uno storage esterno scalabile.
Pannello Amministratore
Una UI web integrata ti permette di gestire collezioni, sfogliare i record, configurare i provider di autenticazione e monitorare l'attivitÃ senza scrivere query di database.
JavaScript Hooks
Aggiungi la convalida personalizzata, la logica di business e le estensioni di route API utilizzando JavaScript â€” nessuna ricompilazione richiesta, le modifiche si applicano istantaneamente.
PerchÃ© eseguire PocketBase su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .