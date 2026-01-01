Distribuisci Dashy con un click.
Dashboard self-hosted altamente personalizzabile per organizzare tutti i tuoi servizi, segnalibri e widget in un unico posto.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Dashy
Dashy è una dashboard personale self-hosted che ti offre una home page bella e personalizzabile per tutti i tuoi servizi, applicazioni e segnalibri. Con centinaia di icone integrate, un vasto ecosistema di widget e un editor di configurazione visivo, puoi creare un'interfaccia su misura senza modificare i file YAML. I controlli di stato in tempo reale monitorano continuamente i tuoi servizi, così sai sempre cosa è attivo e funzionante.
Ospitare Dashy autonomamente sul tuo VPS significa che la tua dashboard è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 da qualsiasi dispositivo, con tutti i dati di configurazione sotto il tuo controllo. Non ci sono costi di abbonamento, limiti di utilizzo e accesso di terze parti alla topologia della tua infrastruttura — solo un punto di accesso rapido e privato a tutto ciò che gestisci.
Funzionalità principali di Dashy
Monitoraggio dello stato del servizio
Verifica continuamente se i tuoi servizi sono online e visualizza indicatori di stato in tempo reale, così puoi individuare le interruzioni a colpo d'occhio.
Editor di configurazione visivo
Modifica il layout, le sezioni e gli elementi della tua dashboard tramite un'interfaccia punta e clicca senza toccare i file di configurazione YAML.
Ricco ecosistema di widget
Aggiungi previsioni meteo, feed RSS, statistiche di sistema, orologi e decine di altri widget per trasformare la dashboard in un hub di informazioni.
Ampia libreria di icone
Include oltre 400 icone di servizio preconfigurate e supporta icone personalizzate, mantenendo la tua dashboard visivamente coerente e facile da navigare.
Supporto per più pagine
Organizza i servizi su più pagine e sezioni, rendendo pratico gestire un gran numero di applicazioni senza disordine.
Perché eseguire Dashy su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.