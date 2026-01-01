Dashy è una dashboard personale self-hosted che ti offre una home page bella e personalizzabile per tutti i tuoi servizi, applicazioni e segnalibri. Con centinaia di icone integrate, un vasto ecosistema di widget e un editor di configurazione visivo, puoi creare un'interfaccia su misura senza modificare i file YAML. I controlli di stato in tempo reale monitorano continuamente i tuoi servizi, così sai sempre cosa è attivo e funzionante.

Ospitare Dashy autonomamente sul tuo VPS significa che la tua dashboard è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 da qualsiasi dispositivo, con tutti i dati di configurazione sotto il tuo controllo. Non ci sono costi di abbonamento, limiti di utilizzo e accesso di terze parti alla topologia della tua infrastruttura — solo un punto di accesso rapido e privato a tutto ciò che gestisci.