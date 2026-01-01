Snipe-IT è un potente sistema di gestione degli asset IT open source basato su Laravel che aiuta le organizzazioni a tracciare asset hardware, licenze software, accessori e materiali di consumo durante il loro ciclo di vita. Con oltre 13.000 stelle su GitHub, offre funzionalità di livello enterprise, inclusi flussi di lavoro di check-in/check-out, tracciamento dell'ammortamento, gestione della garanzia e reportistica completa — il tutto senza costose tariffe di licenza.

L'auto-hosting di Snipe-IT sul tuo VPS ti offre la piena proprietà dei dati sensibili degli asset e delle licenze senza costi ricorrenti per utente o per asset. La distribuzione basata su MariaDB si adatta da piccoli team a grandi aziende, gestendo migliaia di asset e mantenendo query veloci per la scansione di codici a barre, la reportistica e le integrazioni API REST.