Distribuisci Snipe-IT con installazione in un click.
Gestione degli asset IT open-source gratuita per il tracciamento di hardware, licenze software e ammortamento all'interno della tua organizzazione.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Snipe-IT
Snipe-IT è un potente sistema di gestione degli asset IT open source basato su Laravel che aiuta le organizzazioni a tracciare asset hardware, licenze software, accessori e materiali di consumo durante il loro ciclo di vita. Con oltre 13.000 stelle su GitHub, offre funzionalità di livello enterprise, inclusi flussi di lavoro di check-in/check-out, tracciamento dell'ammortamento, gestione della garanzia e reportistica completa — il tutto senza costose tariffe di licenza.
L'auto-hosting di Snipe-IT sul tuo VPS ti offre la piena proprietà dei dati sensibili degli asset e delle licenze senza costi ricorrenti per utente o per asset. La distribuzione basata su MariaDB si adatta da piccoli team a grandi aziende, gestendo migliaia di asset e mantenendo query veloci per la scansione di codici a barre, la reportistica e le integrazioni API REST.
Funzionalità principali di Snipe-IT
Ritiro/Restituzione Risorse
Tieni traccia esattamente di chi possiede quale risorsa in qualsiasi momento con un flusso di lavoro semplificato di check-in e check-out e notifiche email automatiche.
Gestione licenze
Gestisci le chiavi di licenza del software, il numero di postazioni e le date di rinnovo per mantenere la conformità e prevenire il sovra- o sotto-licenziamento.
Tracciamento dell'ammortamento
Calcola l'ammortamento dei beni utilizzando i metodi a quote costanti o a quote decrescenti per una rendicontazione finanziaria e una contabilità accurate.
Codice a barre e Codici QR
Genera e scansiona codici a barre o codici QR per ogni risorsa, consentendo audit fisici rapidi e una gestione dell'inventario ottimizzata per dispositivi mobili.
REST API e Reportistica
Esporta i dati in CSV o Excel e integra con sistemi esterni tramite una API REST completa per l'automazione e i workflow di business intelligence.
Perché eseguire Snipe-IT su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere più colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.
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