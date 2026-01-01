Distribuisci DenoKV con 1 click.
Database chiave-valore fortemente consistente, costruito dal team Deno, con transazioni ACID e un'API nativa JavaScript.
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Cosa puoi costruire con DenoKV
DenoKV Ã¨ un database chiave-valore moderno costruito dai creatori di Deno, che offre uno storage fortemente consistente con garanzie di transazioni ACID e un'API nativa JavaScript che si integra naturalmente nelle applicazioni Deno. Supporta operazioni atomiche, indici secondari, versioning automatico e la gestione efficiente sia di piccoli metadati che di grandi oggetti binari â€” il tutto supportato da un motore di storage SQLite per una persistenza affidabile.
L'auto-hosting di DenoKV sul tuo VPS ti offre prestazioni e costi prevedibili rispetto ai servizi di database gestiti, il controllo completo sul tuo livello dati e l'autenticazione basata su token per un accesso sicuro. Ãˆ lo store di supporto ideale per le applicazioni Deno che necessitano di uno storage chiave-valore affidabile senza vendor lock-in o prezzi cloud variabili.
FunzionalitÃ principali di DenoKV
Transazioni ACID
Garantisce atomicitÃ , consistenza, isolamento e durabilitÃ per tutte le operazioni, rendendolo sicuro per l'archiviazione dello stato critico dell'applicazione.
JavaScript-Native API
Progettato specificamente per Deno con un'API asincrona idiomatica che si integra naturalmente in applicazioni Deno esistenti e progetti Deno Deploy.
Operazioni Multi-chiave Atomiche
Esegui operazioni condizionali di lettura-modifica-scrittura su piÃ¹ chiavi in una singola transazione atomica, consentendo una gestione dello stato senza condizioni di gara.
Indici Secondari
Definisci indici secondari sui tuoi dati per consentire ricerche efficienti oltre la chiave primaria senza infrastruttura di query esterna.
Sicurezza basata su Token
Protegge tutti gli accessi al database con un token di accesso generato, impedendo connessioni non autorizzate al key-value store.
PerchÃ© eseguire DenoKV su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .