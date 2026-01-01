Distribuisci Zulip con un clic.
Piattaforma di chat per team open source con discussioni organizzate per argomento, costruita per una comunicazione di squadra focalizzata e asincrona.
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Cosa puoi costruire con Zulip
Zulip Ã¨ una potente piattaforma di chat di team open-source che organizza ogni conversazione in argomenti all'interno dei canali, rendendola fondamentalmente diversa dagli strumenti a canale piatto. Invece di un flusso indifferenziato di messaggi, ogni conversazione appartiene a un argomento nominato â€” permettendo ai membri del team di aggiornarsi selettivamente, rispondere in modo asincrono e trovare decisioni passate senza scorrere all'infinito.
L'auto-hosting di Zulip sul tuo VPS dÃ al tuo team il pieno controllo sui dati di comunicazione, sulla cronologia dei messaggi e sulle integrazioni. Zulip supporta oltre 100 integrazioni con strumenti di sviluppo e produttivitÃ e fornisce app native per dispositivi mobili e desktop per tutte le principali piattaforme.
FunzionalitÃ principali di Zulip
Discussioni a thread
Ogni messaggio appartiene a un argomento denominato all'interno di un canale, mantenendo le conversazioni organizzate e facili da seguire anche in team ad alto volume.
Potente ricerca full-text
Cerca nell'intera cronologia dei messaggi, inclusi file e link, per trovare istantaneamente qualsiasi conversazione o decisione passata.
Oltre 100 integrazioni
Integrazioni native con GitHub, Jira, PagerDuty, Grafana, Sentry e altro ancora portano il contesto direttamente nei tuoi canali di team.
App native
App mobili per iOS e Android, e app desktop per Windows, macOS e Linux, mantengono la tua squadra connessa su ogni dispositivo.
Flusso di lavoro guidato da tastiera
Scorciatoie da tastiera complete e un'interfaccia senza distrazioni consentono agli utenti esperti di navigare e rispondere ai messaggi interamente senza mouse.
PerchÃ© eseguire Zulip su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .