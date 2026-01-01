Jump Ã¨ una startpage leggera e self-hosted e un monitor di stato in tempo reale, progettato per mantenere tutti i tuoi link importanti organizzati in un unico posto. Costruito con PHP e servito come singolo container Docker, si carica velocemente, rimane sicuro e non richiede alcun database o dipendenze esterne per funzionare. I siti possono essere definiti manualmente tramite un file JSON, scoperti automaticamente da container Docker in esecuzione o una combinazione di entrambi.

Jump supporta immagini di sfondo personalizzate e l'integrazione con Unsplash, la visualizzazione multilingue, la categorizzazione dei siti basata su tag, la ricerca tramite tastiera con motori di ricerca configurabili e l'integrazione opzionale di Open Weather Map per l'ora e il meteo locali. Il suo design pulito e reattivo si adatta a desktop e mobile, permettendoti di raggiungere qualsiasi servizio aggiunto ai preferiti con un singolo click da qualsiasi dispositivo.