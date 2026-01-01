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Una startpage auto-ospitata e una pagina di stato in tempo reale che ti dÃ  accesso istantaneo a tutti i tuoi siti preferiti da una dashboard unica ed elegante.

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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹

Docker manager
Accesso rapido ai registri dei container
Update con un click
Processori AMD EPYC
Archiviazione SSD NVMe
VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
API pubblica
Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Jump

Jump Ã¨ una startpage leggera e self-hosted e un monitor di stato in tempo reale, progettato per mantenere tutti i tuoi link importanti organizzati in un unico posto. Costruito con PHP e servito come singolo container Docker, si carica velocemente, rimane sicuro e non richiede alcun database o dipendenze esterne per funzionare. I siti possono essere definiti manualmente tramite un file JSON, scoperti automaticamente da container Docker in esecuzione o una combinazione di entrambi.

Jump supporta immagini di sfondo personalizzate e l'integrazione con Unsplash, la visualizzazione multilingue, la categorizzazione dei siti basata su tag, la ricerca tramite tastiera con motori di ricerca configurabili e l'integrazione opzionale di Open Weather Map per l'ora e il meteo locali. Il suo design pulito e reattivo si adatta a desktop e mobile, permettendoti di raggiungere qualsiasi servizio aggiunto ai preferiti con un singolo click da qualsiasi dispositivo.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di Jump

Monitoraggio dello stato in tempo reale

Jump controlla la disponibilitÃ  di ogni sito sulla tua dashboard e visualizza indicatori di stato in tempo reale, cosÃ¬ sai immediatamente se un servizio Ã¨ inattivo.

Docker Auto-Discovery

Elenca automaticamente i container Docker in esecuzione come voci della dashboard utilizzando le etichette dei container, mantenendo la tua pagina iniziale sincronizzata con la tua infrastruttura senza aggiornamenti manuali.

Organizzazione basata su Tag

Raggruppa i siti con tag e naviga tra le pagine a tema, mantenendo i tuoi link piÃ¹ usati visibili sulla schermata iniziale mentre gli elenchi piÃ¹ lunghi rimangono ordinatamente categorizzati.

Ricerca da tastiera

Apri la barra di ricerca multi-motore con Ctrl+Shift+/ e cerca su Google, DuckDuckGo, Bing o qualsiasi motore di ricerca personalizzato senza dover usare il mouse.

Sfondi personalizzati e meteo

Usa le tue immagini di sfondo o connetti Unsplash per paesaggi casuali, e aggiungi una chiave API di Open Weather Map per visualizzare l'ora locale e le condizioni meteorologiche attuali.

Zero Database Richiesto

Jump funziona come un singolo container senza un database esterno, rendendolo estremamente facile da distribuire, eseguire il backup e spostare tra i server.

PerchÃ© eseguire Jump su Hostinger

Avvia con un click

Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

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Una soluzione di sicurezza affidabile

Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.

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Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

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Posizione del server consigliata:

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

Noel
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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ  assoluta.

Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
Sylvain

Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

Herriman
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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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