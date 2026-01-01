Distribuisci LibreBooking con un click.
Sistema open-source di pianificazione e prenotazione delle risorse per sale, attrezzature e risorse organizzative condivise.
Scegli un piano VPS per LibreBooking
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con LibreBooking
LibreBooking Ã¨ un fork guidato dalla community di Booked Scheduler che trasforma qualsiasi browser web in un banco di prenotazione self-service per stanze, veicoli, attrezzature da laboratorio, impianti sportivi o qualsiasi altra risorsa condivisa. Le visualizzazioni di disponibilitÃ in stile calendario, le prenotazioni ricorrenti, i flussi di lavoro di approvazione e le quote consentono alle organizzazioni di sostituire fogli di calcolo e caselle di posta condivise con un sistema di prenotazione strutturato.
L'auto-hosting di LibreBooking sul tuo VPS mantiene i dati di prenotazione, i dettagli di contatto dei membri e la cronologia di utilizzo interamente sotto il tuo controllo, senza costi per utente e senza dipendenza da calendari SaaS di terze parti. Il database MariaDB incluso mantiene ogni prenotazione, gruppo e definizione di accessorio persistente tra i riavvii.
FunzionalitÃ principali di LibreBooking
Riserve di risorse
Prenota sale, attrezzature e risorse condivise tramite visualizzazioni in stile calendario con layout giornalieri, settimanali e mensili.
Prenotazioni ricorrenti
Pianifica prenotazioni ricorrenti giornaliere, settimanali o mensili con rilevamento dei conflitti e controlli della data di fine.
Flussi di lavoro di approvazione
Richiedi che le prenotazioni siano approvate dagli amministratori delle risorse prima che abbiano effetto, con notifiche via email ad ogni passaggio.
Gruppi e permessi
Assegna gli utenti ai gruppi, concedi l'accesso per risorsa e applica quote di prenotazione per mantenere le risorse ad alta richiesta equamente distribuite.
Accessori e componenti aggiuntivi
Allega accessori a quantitÃ limitata come proiettori o microfoni alle prenotazioni in modo che l'inventario rimanga sincronizzato.
REST API e rapporti
Integra con sistemi esterni tramite l'API REST e recupera i report di utilizzo per informare la pianificazione della capacitÃ .
PerchÃ© eseguire LibreBooking su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .