Distribuisci Monica con installazione in un click.
Gestore di relazioni personali open source per tracciare contatti, conversazioni ed eventi della vita in privato.
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Cosa puoi costruire con Monica
Monica è un sistema open-source di gestione delle relazioni personali, costruito con Laravel, che ti aiuta a ricordare tutto ciò che è importante sulle persone nella tua vita. Documenta contatti, conversazioni, compleanni, idee regalo, debiti ed eventi della vita in un'unica interfaccia privata disponibile in 27 lingue. A differenza dei social network e dei gestori di contatti cloud, Monica è progettata per l'auto-hosting, in modo che i tuoi dati più personali non lascino mai la tua infrastruttura.
Poiché Monica memorizza dettagli relazionali che non affideresti mai a una piattaforma commerciale — storia clinica familiare, conversazioni private, preferenze personali — eseguirla sul tuo VPS garantisce la completa sovranità dei dati, senza pubblicità, senza tracciamento comportamentale e senza accesso di terze parti alle tue informazioni.
Funzionalità principali di Monica
Diario dei contatti
Registra ogni conversazione, attività e interazione con un contatto, insieme a note e promemoria, in modo che nulla di importante venga dimenticato.
Promemoria di compleanni ed eventi
Imposta promemoria email per compleanni, anniversari ed eventi personalizzati, così non perderai mai una data importante in una relazione.
Tracciamento regali e debiti
Registra idee regalo e regali passati per contatto, e tieni traccia di debiti e prestiti informali per mantenere le relazioni libere da ambiguità finanziarie.
Mappatura delle relazioni
Definisci le relazioni tra i contatti e costruisci alberi genealogici per comprendere e documentare le connessioni tra le persone che conosci.
Piena Privacy Ownership
Tutti i dati rimangono sul tuo VPS senza accesso di terze parti, nessuna profilazione pubblicitaria e controllo completo su backup ed esportazioni.
Perché eseguire Monica su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.