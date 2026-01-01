Distribuisci Countly con installazione in un click.
Piattaforma di analisi del prodotto incentrata sulla privacy per il tracciamento dei percorsi utente su applicazioni mobili, web e desktop.
Scegli un piano VPS per Countly
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Countly
Countly è una piattaforma di analisi e coinvolgimento open-source e incentrata sulla privacy, di cui si fidano migliaia di team per il monitoraggio delle prestazioni del prodotto e del comportamento degli utenti su applicazioni mobili, web, desktop e IoT. La sua architettura basata su plugin ti consente di abilitare solo ciò di cui hai bisogno — dal tracciamento delle sessioni e la segnalazione degli errori alle notifiche push e la configurazione remota — senza appesantire la tua implementazione.
L'auto-hosting di Countly ti offre la piena proprietà dei tuoi dati analitici, senza condivisione di dati di terze parti, senza limiti di campionamento e senza prezzi per evento. Eseguilo sul tuo VPS per mantenere i dati sensibili sul comportamento degli utenti interamente all'interno della tua infrastruttura e soddisfare i requisiti di conformità GDPR e privacy.
Funzionalità principali di Countly
Tracciamento multipiattaforma
Raccogli sessioni, eventi e percorsi utente da app mobile (iOS, Android), web e desktop utilizzando SDK ufficiali per React Native, Flutter, Unity e altro ancora.
Segnalazione di crash
Cattura e analizza errori e crash su tutte le piattaforme, con stack trace complete e il numero di utenti interessati per aiutare a dare priorità alle correzioni.
Notifiche push
Invia notifiche push mirate agli utenti iOS e Android direttamente dalla dashboard, con segmentazione del pubblico e monitoraggio della consegna.
Configurazione remota
Aggiorna il comportamento dell'app in tempo reale senza rilasciare una nuova versione, utilizzando coppie chiave-valore di configurazione remota legate a specifici segmenti di utenti.
Hub compliance
Gestisci la gestione del consenso GDPR e le richieste degli interessati — inclusi l'esportazione e la cancellazione dei dati — da un'unica interfaccia integrata.
Perché eseguire Countly su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.
Scopri altre app da distribuire
Ackee
Ackee è uno strumento di analisi Node.js auto-ospitato per il tracciamento dei siti web incentrato sulla privacy.