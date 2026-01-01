Countly è una piattaforma di analisi e coinvolgimento open-source e incentrata sulla privacy, di cui si fidano migliaia di team per il monitoraggio delle prestazioni del prodotto e del comportamento degli utenti su applicazioni mobili, web, desktop e IoT. La sua architettura basata su plugin ti consente di abilitare solo ciò di cui hai bisogno — dal tracciamento delle sessioni e la segnalazione degli errori alle notifiche push e la configurazione remota — senza appesantire la tua implementazione.

L'auto-hosting di Countly ti offre la piena proprietà dei tuoi dati analitici, senza condivisione di dati di terze parti, senza limiti di campionamento e senza prezzi per evento. Eseguilo sul tuo VPS per mantenere i dati sensibili sul comportamento degli utenti interamente all'interno della tua infrastruttura e soddisfare i requisiti di conformità GDPR e privacy.