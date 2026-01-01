Distribuisci Flagsmith con installazione in un click.
Servizio open-source di feature flag e configurazione remota per rilasciare codice in modalitÃ dark, eseguire test A/B e targetizzare gli utenti per segmento.
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Cosa puoi costruire con Flagsmith
Flagsmith Ã¨ una piattaforma open source per feature flag e configurazione remota che consente agli sviluppatori di rilasciare codice dietro a interruttori, di indirizzare le funzionalitÃ a segmenti di utenti e di eseguire test A/B senza dover ridistribuire il codice. Costruito come alternativa self-hosted a LaunchDarkly e Split, fornisce valori di flag per ambiente, rollout percentuali, variazioni multivariate, log di audit e SDK per ogni principale linguaggio di programmazione e framework mobile.
L'auto-hosting di Flagsmith sul tuo VPS mantiene ogni feature flag, segmento utente e decisione di rollout all'interno della tua infrastruttura, anzichÃ© passare attraverso un SaaS di terze parti che potrebbe vedere come viene distribuito il tuo prodotto. Il processore di attivitÃ incluso gestisce la consegna dei webhook, le modifiche programmate dei flag e l'archiviazione dei log di audit in modo asincrono senza bloccare le richieste di valutazione dei flag.
FunzionalitÃ principali di Flagsmith
Flag e configurazione remota
Attiva o disattiva le funzionalitÃ , segmenta per utente, fornisci variazioni multivariate e distribuisci valori di configurazione remota da un'unica piattaforma.
Promozione multi-ambiente
Promuovi i valori dei flag dallo sviluppo allo staging alla produzione con copia in un clic e override per ambiente per implementazioni sicure.
Distribuzioni percentuali
Implementa gradualmente le funzionalitÃ in base alla percentuale di traffico con raggruppamento persistente per utente, in modo che lo stesso utente veda un trattamento coerente tra le sessioni.
Verifica e approvazioni
Registro di audit completo di ogni modifica di flag con flussi di lavoro di approvazione delle richieste di modifica opzionali per flag sensibili negli ambienti di produzione.
SDK in tempo reale
SDK ufficiali per JavaScript, Python, Java, Go, .NET, Ruby, PHP, iOS, Android, React Native e Flutter con caching di valutazione locale.
Integrazioni e webhooks
Le integrazioni con Slack, GitHub, GitLab, Bitbucket e webhook notificano il tuo team e le pipeline CI quando i flag cambiano in produzione.
PerchÃ© eseguire Flagsmith su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .