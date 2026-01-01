Distribuisci Damselfly con installazione in un click.
Gestione foto basata su server con riconoscimento facciale sul dispositivo, rilevamento oggetti e ricerca full-text dei metadati.
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Cosa puoi costruire con Damselfly
Damselfly è un'applicazione di gestione fotografica basata su server, creata per librerie molto grandi. Indicizza una cartella di immagini di primo livello, crea miniature in background e ti permette di cercare tra tag di parole chiave IPTC, nomi di cartelle, metadati EXIF, volti e oggetti rilevati tramite una veloce interfaccia utente Blazor WebAssembly. Il riconoscimento facciale e il rilevamento di oggetti funzionano localmente e offline, senza dipendenza da SaaS.
L'auto-hosting di Damselfly sul tuo VPS mantiene i metadati delle foto, i vettori facciali e la struttura della libreria all'interno di un'infrastruttura che controlli tu, anziché un servizio fotografico pubblico. La piattaforma gestisce oltre 500.000 cataloghi di immagini con ricerche in meno di un secondo, supporta account multi-utente con diritti basati sui ruoli e si abbina al client Damselfly Desktop per flussi di lavoro di editing con sincronizzazione su laptop.
Funzionalità principali di Damselfly
Riconoscimento facciale locale
Esegue il rilevamento e il riconoscimento facciale interamente sul server senza dipendenze da API di terze parti, raggruppando le foto per persone riconosciute per flussi di lavoro di navigazione per persona.
Rilevamento di oggetti
Identifica oggetti, scene e colori delle immagini nella tua libreria in modo che una ricerca di "cane" o "spiaggia" restituisca foto corrispondenti anche senza tag manuali.
Etichettatura con parole chiave IPTC
Aggiornamenti veloci e non distruttivi delle parole chiave EXIF/IPTC tramite ExifTool — i JPEG non vengono ricodificati quando i tag cambiano, preservando la qualità originale.
Ricerca full-text dei metadati
Ricerca in meno di un secondo tra centinaia di migliaia di immagini per tag, cartella, nome file, fotocamera, obiettivo, intervallo di date, orientamento e altro ancora.
Cesto di selezione
Salva le immagini dai risultati di ricerca in un carrello persistente, quindi scaricale, esportale con filigrane o sincronizzale su un desktop con il client Damselfly.
Perché eseguire Damselfly su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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