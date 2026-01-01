Distribuisci Label Studio con installazione in un click.
Piattaforma di etichettatura dati open-source per l'annotazione di testo, immagini, audio, video e dati di serie temporali per modelli di machine learning.
Scegli un piano VPS per Label Studio
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Label Studio
Label Studio Ã¨ la piattaforma di etichettatura dati open-source piÃ¹ popolare, con oltre 27.000 stelle su GitHub, che supporta l'annotazione su ogni tipo di dato principale â€” testo, immagini, audio, video, HTML, serie temporali e combinazioni multimodali. I team la usano per costruire dataset di training di alta qualitÃ con template di etichettatura personalizzabili, annotazione assistita da ML e metriche di accordo tra annotatori.
L'auto-hosting di Label Studio sul tuo VPS mantiene i dati di training sensibili â€” immagini mediche, documenti finanziari, contenuti aziendali proprietari â€” interamente all'interno della tua infrastruttura, senza costi per utente o per annotazione. Questa implementazione abbina Label Studio a PostgreSQL 16 per un'archiviazione affidabile di progetti e annotazioni.
FunzionalitÃ principali di Label Studio
Annotazione multi-tipo
Etichetta testo, immagini, audio, video e dati di serie temporali con oltre 50 tipi di template personalizzabili da un'unica piattaforma.
Etichettatura assistita da ML
Collega un backend ML per pre-etichettare i dati automaticamente, permettendo agli annotatori di rivedere e correggere le previsioni invece di etichettare da zero.
Flussi di lavoro di apprendimento attivo
Dai prioritÃ ai campioni piÃ¹ incerti o informativi per l'etichettatura, al fine di massimizzare il miglioramento del modello per ogni ora di annotazione spesa.
Collaborazione di squadra
Assegna compiti a piÃ¹ annotatori e monitora l'accordo tra annotatori per garantire una qualitÃ costante delle etichette.
Formato di esportazione ML
Esporta le annotazioni completate direttamente in COCO, VOC, YOLO e altri formati popolari per l'addestramento immediato del modello.
PerchÃ© eseguire Label Studio su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .