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VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
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Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Label Studio

Label Studio Ã¨ la piattaforma di etichettatura dati open-source piÃ¹ popolare, con oltre 27.000 stelle su GitHub, che supporta l'annotazione su ogni tipo di dato principale â€” testo, immagini, audio, video, HTML, serie temporali e combinazioni multimodali. I team la usano per costruire dataset di training di alta qualitÃ  con template di etichettatura personalizzabili, annotazione assistita da ML e metriche di accordo tra annotatori.

L'auto-hosting di Label Studio sul tuo VPS mantiene i dati di training sensibili â€” immagini mediche, documenti finanziari, contenuti aziendali proprietari â€” interamente all'interno della tua infrastruttura, senza costi per utente o per annotazione. Questa implementazione abbina Label Studio a PostgreSQL 16 per un'archiviazione affidabile di progetti e annotazioni.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di Label Studio

Annotazione multi-tipo

Etichetta testo, immagini, audio, video e dati di serie temporali con oltre 50 tipi di template personalizzabili da un'unica piattaforma.

Etichettatura assistita da ML

Collega un backend ML per pre-etichettare i dati automaticamente, permettendo agli annotatori di rivedere e correggere le previsioni invece di etichettare da zero.

Flussi di lavoro di apprendimento attivo

Dai prioritÃ  ai campioni piÃ¹ incerti o informativi per l'etichettatura, al fine di massimizzare il miglioramento del modello per ogni ora di annotazione spesa.

Collaborazione di squadra

Assegna compiti a piÃ¹ annotatori e monitora l'accordo tra annotatori per garantire una qualitÃ  costante delle etichette.

Formato di esportazione ML

Esporta le annotazioni completate direttamente in COCO, VOC, YOLO e altri formati popolari per l'addestramento immediato del modello.

PerchÃ© eseguire Label Studio su Hostinger

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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