Daptin Ã¨ un backend-as-a-service open-source che trasforma qualsiasi modello di dati in un'API REST e GraphQL completa, con autenticazione utente, permessi basati sui ruoli e macchine a stati integrati. Invece di scrivere gestori di endpoint, definisci entitÃ e relazioni in YAML o JSON, e Daptin genera automaticamente l'interfaccia CRUD completa, la dashboard e la specifica OpenAPI.

L'auto-hosting di Daptin sul tuo VPS mantiene i record utente, le credenziali OAuth e gli asset caricati interamente sotto il tuo controllo, senza costi per richiesta. Il deployment a singolo binario include il supporto integrato per SQLite, PostgreSQL e MySQL, oltre ad adattatori di archiviazione basati su rclone per colonne di file sincronizzate nel cloud e pacchetti marketplace integrati per abilitare selettivamente le funzionalitÃ .