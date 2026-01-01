Distribuisci Daptin con installazione a un click.
CMS headless open-source che espone qualsiasi modello di dati tramite API REST e GraphQL generate automaticamente.
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Cosa puoi costruire con Daptin
Daptin Ã¨ un backend-as-a-service open-source che trasforma qualsiasi modello di dati in un'API REST e GraphQL completa, con autenticazione utente, permessi basati sui ruoli e macchine a stati integrati. Invece di scrivere gestori di endpoint, definisci entitÃ e relazioni in YAML o JSON, e Daptin genera automaticamente l'interfaccia CRUD completa, la dashboard e la specifica OpenAPI.
L'auto-hosting di Daptin sul tuo VPS mantiene i record utente, le credenziali OAuth e gli asset caricati interamente sotto il tuo controllo, senza costi per richiesta. Il deployment a singolo binario include il supporto integrato per SQLite, PostgreSQL e MySQL, oltre ad adattatori di archiviazione basati su rclone per colonne di file sincronizzate nel cloud e pacchetti marketplace integrati per abilitare selettivamente le funzionalitÃ .
FunzionalitÃ principali di Daptin
API autogenerate
Definisci le entitÃ in YAML o JSON e Daptin espone istantaneamente endpoint REST, uno schema GraphQL e una specifica OpenAPI â€” nessun codice handler richiesto.
Backend multi-database
Esegui la stessa istanza Daptin contro SQLite per avvii rapidi, o scala a PostgreSQL e MySQL senza modificare una singola riga delle definizioni del modello.
Autenticazione e autorizzazioni
La gestione utenti integrata, il login sociale OAuth2, l'autorizzazione JWT e le autorizzazioni granulari per riga eliminano la necessitÃ di un servizio di identitÃ separato.
Azioni e macchine a stati
Modella i flussi di lavoro aziendali direttamente all'interno di Daptin utilizzando catene di azioni e macchine a stati finiti, sostituendo il codice server personalizzato per la tipica orchestrazione CRUD.
Sincronizzazione archiviazione cloud
Le colonne degli asset archiviano i file tramite provider supportati da rclone, consentendoti di sincronizzare i caricamenti su S3, Google Drive, Dropbox e decine di altri backend pronti all'uso.
PerchÃ© eseguire Daptin su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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