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Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Daptin

Daptin Ã¨ un backend-as-a-service open-source che trasforma qualsiasi modello di dati in un'API REST e GraphQL completa, con autenticazione utente, permessi basati sui ruoli e macchine a stati integrati. Invece di scrivere gestori di endpoint, definisci entitÃ  e relazioni in YAML o JSON, e Daptin genera automaticamente l'interfaccia CRUD completa, la dashboard e la specifica OpenAPI.

L'auto-hosting di Daptin sul tuo VPS mantiene i record utente, le credenziali OAuth e gli asset caricati interamente sotto il tuo controllo, senza costi per richiesta. Il deployment a singolo binario include il supporto integrato per SQLite, PostgreSQL e MySQL, oltre ad adattatori di archiviazione basati su rclone per colonne di file sincronizzate nel cloud e pacchetti marketplace integrati per abilitare selettivamente le funzionalitÃ .

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di Daptin

API autogenerate

Definisci le entitÃ  in YAML o JSON e Daptin espone istantaneamente endpoint REST, uno schema GraphQL e una specifica OpenAPI â€” nessun codice handler richiesto.

Backend multi-database

Esegui la stessa istanza Daptin contro SQLite per avvii rapidi, o scala a PostgreSQL e MySQL senza modificare una singola riga delle definizioni del modello.

Autenticazione e autorizzazioni

La gestione utenti integrata, il login sociale OAuth2, l'autorizzazione JWT e le autorizzazioni granulari per riga eliminano la necessitÃ  di un servizio di identitÃ  separato.

Azioni e macchine a stati

Modella i flussi di lavoro aziendali direttamente all'interno di Daptin utilizzando catene di azioni e macchine a stati finiti, sostituendo il codice server personalizzato per la tipica orchestrazione CRUD.

Sincronizzazione archiviazione cloud

Le colonne degli asset archiviano i file tramite provider supportati da rclone, consentendoti di sincronizzare i caricamenti su S3, Google Drive, Dropbox e decine di altri backend pronti all'uso.

PerchÃ© eseguire Daptin su Hostinger

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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

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