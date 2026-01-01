Distribuisci LazyLibrarian con installazione a un click.
Strumento di automazione che traccia gli autori, trova ebook e audiolibri e li consegna ai tuoi downloader.
Scegli un piano VPS per LazyLibrarian
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con LazyLibrarian
LazyLibrarian Ã¨ la controparte focalizzata sui libri di Sonarr e Radarr â€” un server di automazione self-hosted che monitora i tuoi autori preferiti, traccia le singole uscite di libri, cerca file corrispondenti su Usenet e negli indicizzatori di torrent e consegna le uscite scelte a NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent o a qualsiasi altro downloader che giÃ utilizzi.
L'hosting self-hosted di LazyLibrarian su un VPS ti offre un bibliotecario attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 che cattura le nuove uscite nel momento in cui appaiono, deduplica rispetto alla tua libreria Calibre esistente e rinomina e tagga tutto automaticamente in modo che la tua collezione di ebook e audiolibri rimanga organizzata senza lavoro manuale.
FunzionalitÃ principali di LazyLibrarian
Monitoraggio e scoperta dell'autore
Aggiungi gli autori per nome e LazyLibrarian crea la loro bibliografia completa da Goodreads, Google Books, OpenLibrary e altre fonti.
Supporto per audiolibri ed ebook
Gestisce sia i formati audiolibro che ebook con regole di qualitÃ e di origine separate per ciascuno, quindi una singola istanza gestisce due librerie.
Integrazione di Calibre e Goodreads
Importa la tua libreria Calibre esistente per evitare duplicati, sincronizza le liste di lettura/da leggere da Goodreads e aggiorna automaticamente i metadati.
Supporto nativo per indicizzatore
Plugin integrati per NZBGet, SABnzbd, qBittorrent, Transmission, Deluge e decine di indexer Usenet e torrent tramite Newznab e Torznab.
Tracciamento di riviste e serie
Monitora riviste tematiche e serie di piÃ¹ libri, mettendo in coda le nuove uscite non appena vengono indicizzate, senza ricerche manuali.
PerchÃ© eseguire LazyLibrarian su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Gestore Docker integrato
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .