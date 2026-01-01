LazyLibrarian Ã¨ la controparte focalizzata sui libri di Sonarr e Radarr â€” un server di automazione self-hosted che monitora i tuoi autori preferiti, traccia le singole uscite di libri, cerca file corrispondenti su Usenet e negli indicizzatori di torrent e consegna le uscite scelte a NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent o a qualsiasi altro downloader che giÃ utilizzi.

L'hosting self-hosted di LazyLibrarian su un VPS ti offre un bibliotecario attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 che cattura le nuove uscite nel momento in cui appaiono, deduplica rispetto alla tua libreria Calibre esistente e rinomina e tagga tutto automaticamente in modo che la tua collezione di ebook e audiolibri rimanga organizzata senza lavoro manuale.