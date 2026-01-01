Distribuisci Pterodactyl con 1 clic.
Pannello di gestione server di gioco open source con isolamento Docker, console in tempo reale e supporto per centinaia di giochi.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Pterodactyl
Pterodactyl Ã¨ il principale pannello di gestione di server di gioco open source, di cui si fidano i provider di hosting e le community di gioco di tutto il mondo. Ogni server di gioco viene eseguito nel proprio container Docker, prevenendo conflitti di risorse e impedendo che un server compromesso influenzi gli altri sulla stessa macchina. La moderna interfaccia basata su React offre ai proprietari di server accesso alla console in tempo reale, gestione dei file, pianificazione dei backup e monitoraggio delle risorse.
L'auto-hosting di Pterodactyl elimina le tariffe per server addebitate dalle piattaforme di hosting gestite e offre agli amministratori il pieno controllo su branding, integrazioni di autenticazione ed egg personalizzati per giochi non supportati. Questa implementazione copre il Panel con MariaDB e Redis â€” Wings deve essere installato separatamente sui nodi in cui verranno eseguiti i server di gioco.
FunzionalitÃ principali di Pterodactyl
Isolamento Docker
Ogni server di gioco viene eseguito nel proprio container, prevenendo conflitti di risorse e mantenendo sicuro il sistema host anche se un server viene compromesso.
Console in tempo reale
La console web basata su WebSocket offre a giocatori e amministratori accesso in tempo reale all'output del server e ai comandi direttamente dal browser.
Backup automatici
La pianificazione di backup integrata archivia gli snapshot del server su storage compatibile con S3, proteggendo i dati del mondo di gioco senza intervento manuale.
ScalabilitÃ multi-nodo
Gestisci server di gioco distribuiti su piÃ¹ macchine fisiche da un unico Pannello, scalando la capacitÃ aggiungendo nodi Wings all'aumentare della domanda.
Uova della ComunitÃ
Centinaia di "eggs" forniti dalla comunitÃ coprono Minecraft, Rust, ARK, Counter-Strike e altro ancora â€” distribuisci qualsiasi gioco supportato in pochi secondi.
PerchÃ© eseguire Pterodactyl su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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