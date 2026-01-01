Distribuisci Evolution Go con installazione in un click.
Gateway API WhatsApp ad alte prestazioni scritto in Go per l'automazione dei messaggi a basse risorse e la gestione multi-istanza.
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Cosa puoi costruire con Evolution Go
Evolution Go è un gateway API di WhatsApp riscritto in Go, progettato come alternativa leggera ed efficiente all'Evolution API basata su Node.js. Costruito sulla whatsmeow library, offre le stesse capacità di automazione della messaggistica principali — gestione multi-istanza, eventi webhook e un'API RESTful — consumando significativamente meno memoria e avviandosi in meno di un secondo grazie al runtime compilato di Go e al modello di concorrenza nativo.
L'auto-hosting di Evolution Go sul tuo VPS massimizza il vantaggio dell'efficienza delle risorse del suo binario compilato. Tutte le credenziali di autenticazione e i dati delle conversazioni sono archiviati nel tuo database PostgreSQL, garantendo la sovranità dei dati e la conformità senza costi per messaggio che rendono i fornitori commerciali di WhatsApp costosi su larga scala.
Funzionalità principali di Evolution Go
Go-Native prestazione
Il binario compilato con concorrenza basata su goroutine gestisce migliaia di connessioni simultanee con 50-150 MB di memoria per istanza, molto meno rispetto alla versione Node.js.
Gestione multi-istanza
Gestisci più numeri WhatsApp da un'unica distribuzione, con ogni istanza controllata e monitorata indipendentemente tramite l'API REST.
Consegna eventi webhook
I webhook in tempo reale inoltrano istantaneamente messaggi, connessioni ed eventi di gruppo alla tua applicazione, consentendo flussi di risposta automatizzati e l'integrazione CRM.
Architettura di database duale
L'autenticazione e i dati utente sono archiviati in database PostgreSQL separati, semplificando i backup e consentendo controlli di accesso granulari per implementazioni attente alla sicurezza.
Supporto per la coda di messaggi
L'integrazione facoltativa di RabbitMQ (AMQP) e NATS consente architetture scalabili basate sugli eventi per operazioni di messaggistica ad alto volume.
Perché eseguire Evolution Go su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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