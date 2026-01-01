Evolution Go è un gateway API di WhatsApp riscritto in Go, progettato come alternativa leggera ed efficiente all'Evolution API basata su Node.js. Costruito sulla whatsmeow library, offre le stesse capacità di automazione della messaggistica principali — gestione multi-istanza, eventi webhook e un'API RESTful — consumando significativamente meno memoria e avviandosi in meno di un secondo grazie al runtime compilato di Go e al modello di concorrenza nativo.

L'auto-hosting di Evolution Go sul tuo VPS massimizza il vantaggio dell'efficienza delle risorse del suo binario compilato. Tutte le credenziali di autenticazione e i dati delle conversazioni sono archiviati nel tuo database PostgreSQL, garantendo la sovranità dei dati e la conformità senza costi per messaggio che rendono i fornitori commerciali di WhatsApp costosi su larga scala.