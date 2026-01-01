Distribuisci YOURLS con 1 click.
Leggero accorciatore di URL PHP self-hosted con analisi dei clic, oltre 300 plugin e un'API REST.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con YOURLS
YOURLS (Your Own URL Shortener) Ã¨ una piccola applicazione PHP standalone che ti permette di gestire il tuo servizio di accorciamento URL sul tuo dominio. A differenza dei servizi commerciali, YOURLS mantiene tutti i dati sui clic e la gestione dei link interamente sotto il tuo controllo â€” nessun limite di velocitÃ , nessuna quota di abbonamento e nessun tracciamento di terze parti del tuo pubblico.
Oltre all'accorciamento di base, YOURLS include il tracciamento dei clic integrato, l'analisi dei referrer e un'API REST per la gestione programmatica dei link. Una comunitÃ attiva ha sviluppato oltre 300 plugin che coprono ogni aspetto, dalla generazione di codici QR ai reindirizzamenti basati sulla geolocalizzazione, rendendo YOURLS uno degli accorciatori di link self-hosted piÃ¹ estensibili disponibili.
FunzionalitÃ principali di YOURLS
Analisi dei clic
Monitora i clic totali, i referrer e le statistiche per link cosÃ¬ sai esattamente come si comporta ogni URL abbreviato nel tempo.
Ecosistema di plugin
Oltre 300 plugin della community estendono YOURLS con codici QR, reindirizzamenti geografici, anteprime dei link e altro ancora â€” senza bisogno di sviluppo personalizzato.
REST API
Crea, espandi e recupera le statistiche dei link in modo programmatico tramite un'API integrata, rendendo YOURLS facile da integrare in app e flussi di lavoro di automazione.
Parole chiave personalizzate
Assegna slug personalizzati e memorabili a qualsiasi link invece di caratteri casuali, dandoti URL personalizzati come
yourdomain.com/launch.
ModalitÃ pubblica o privata
Esegui YOURLS come strumento privato per il tuo team o rendilo pubblico â€” il controllo degli accessi Ã¨ un'unica opzione di configurazione.
Supporto bookmarklet
Installa il bookmarklet one-click in qualsiasi browser per abbreviare l'URL della pagina corrente senza abbandonare il tuo flusso di lavoro.
PerchÃ© eseguire YOURLS su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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