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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con YOURLS

YOURLS (Your Own URL Shortener) Ã¨ una piccola applicazione PHP standalone che ti permette di gestire il tuo servizio di accorciamento URL sul tuo dominio. A differenza dei servizi commerciali, YOURLS mantiene tutti i dati sui clic e la gestione dei link interamente sotto il tuo controllo â€” nessun limite di velocitÃ , nessuna quota di abbonamento e nessun tracciamento di terze parti del tuo pubblico.

Oltre all'accorciamento di base, YOURLS include il tracciamento dei clic integrato, l'analisi dei referrer e un'API REST per la gestione programmatica dei link. Una comunitÃ  attiva ha sviluppato oltre 300 plugin che coprono ogni aspetto, dalla generazione di codici QR ai reindirizzamenti basati sulla geolocalizzazione, rendendo YOURLS uno degli accorciatori di link self-hosted piÃ¹ estensibili disponibili.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di YOURLS

Analisi dei clic

Monitora i clic totali, i referrer e le statistiche per link cosÃ¬ sai esattamente come si comporta ogni URL abbreviato nel tempo.

Ecosistema di plugin

Oltre 300 plugin della community estendono YOURLS con codici QR, reindirizzamenti geografici, anteprime dei link e altro ancora â€” senza bisogno di sviluppo personalizzato.

REST API

Crea, espandi e recupera le statistiche dei link in modo programmatico tramite un'API integrata, rendendo YOURLS facile da integrare in app e flussi di lavoro di automazione.

Parole chiave personalizzate

Assegna slug personalizzati e memorabili a qualsiasi link invece di caratteri casuali, dandoti URL personalizzati come yourdomain.com/launch.

ModalitÃ  pubblica o privata

Esegui YOURLS come strumento privato per il tuo team o rendilo pubblico â€” il controllo degli accessi Ã¨ un'unica opzione di configurazione.

Supporto bookmarklet

Installa il bookmarklet one-click in qualsiasi browser per abbreviare l'URL della pagina corrente senza abbandonare il tuo flusso di lavoro.

PerchÃ© eseguire YOURLS su Hostinger

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Maxim Shishkin
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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